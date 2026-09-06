Inter e përmbysi, Allegri nën akuzë për zëvendësimet e gabuara: “Ndoshta do të ishte më mirë të bëja diçka ndryshe”

Pas humbjes në shtëpi ndaj Comos, Napoli kërkonte të reagonte. Në rrugën e napolitanëve ishte Interi, skuadra kampione e Italisë. Napoli luajti edhe mirë, kishte kaluar në avantazhin 2-0, por u përmbys dhe humbi nga Interi me një fund të jashtëzakonshëm. Pas ndeshjes, Max Allegri përfundon automatikisht në bankën e të akuzuarve, sepse zëvendësimet e tij nuk bindën aspak. Sigurisht, në fund napolitanët humbën dy raste të pastra për gol përpara se të pësonin 3-2 nga Lautaro, por rezultati mbetet. Trajneri nga Livorno, pas ndeshjes, u përpoq t’u jepte kurajë lojtarëve të tij, duke theksuar gjithsesi disa gabime të skuadrës.
Inter 0-1 Napoli – Matteo Politano 50′
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“Pësuam një gol shumë të lehtë”
Trajneri i Napolit theksoi disa momente të ndeshjes, ndërsa më i rëndësishmi ishte ai që rihapi takimin. Një pakujdesi i mundësoi Interit të përgjysmonte disavantazhin: “Pësuam një gol shumë të lehtë, ata ishin të zotë. Ne menduam se topi do të përfundonte jashtë dhe u ndalëm. Por jo, futbolli është kështu, mund të shënonim ne ose ata, e shënuan ata dhe fituan ndeshjen”.
Allegri e sheh me besim të ardhmen e Napolit
Allegri nuk tha asgjë për DAZN në lidhje me gabimet në fund të Neres dhe Anguissas, por theksoi paraqitjen e mirë dhe e sheh me besim të ardhmen, ndërsa kërkon që lojtarët e tij të bëjnë më pak gabime: “Duhet të përmirësohemi, pasi e përballuam fillimin e Interit, që gjithmonë nis fort, patëm situata të favorshme. Kur ishim në avantazhin 2-0, ata nga asgjëja e rihapën ndeshjen. Duhet të qëndrojmë të qetë, sepse edhe ndaj Comos paraqitja kishte qenë e mirë, duhet të bëjmë më pak gabime, gjendja fizike do të rritet”.
Inter 0-2 Napoli – Rasmus Højlund 53′
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Zëvendësimet që bëjnë debat: “Futbolli nuk ka logjikë”
Zëvendësimet e bëra nga Allegri kanë shkaktuar dhe do të vazhdojnë të shkaktojnë shumë diskutime. Trajneri ndryshoi lojtarët dhe skemën për fundin e ndeshjes, ndërsa Interi ishte në disavantazh prej një goli kur Napoli kaloi në 3-5-2. Kritikave iu përgjigj duke thënë: “Futbolli nuk ka logjikë, duhej të mbronim në zonë, pësuam gol në zonë, ndoshta do të ishte më mirë të bëja gjëra ndryshe, duhet ta pranojmë rezultatin, djemtë duhet të mendojnë se kanë bërë një ndeshje të madhe”.
Nëse Allegri do të mund të kthehej pas, ndoshta do ta bënte. Ndryshimi i skemës nuk ndihmoi. Ajo që është e sigurt është se Napoli zhvilloi në përgjithësi një ndeshje të mirë, pavarësisht disa mangësive dhe zëvendësimeve jo perfekte. Por është po aq e vërtetë se Interi ka një organikë shumë më të fortë dhe, në thelb, zëvendësimet bënë diferencën, me Chivun që aktivizoi, ndër të tjerë, Calhanoglu, Jones dhe Thuram.