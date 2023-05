Inter do të fitojë trofeun e Champions: në rrjetet sociale kapen pas një statistike të pabesueshme

Kanë mbetur edhe më pak se 20 ditë deri në finalen e shumëpritur të Champions League mes Inter dhe Manchester City. Akti i fundit do të zhvillohet më 10 qershor në Stamboll, por atmosfera ka nisur që tani të nxehet. Parashikimet janë në anën e anglezëve, por në një ndeshje të vetme mund të ndodhë gjithçka. E në rrjetet sociale, po shpërfaqen shifra dhe parashikime që japin fitues njërin apo tjetrin klub. Dy në veçanti i bëjnë zikaltrit të ëndërrojnë me sy hapur. E para është thjesht statistikore, edhe pse mund të përgënjeshtrohet pjesërisht. Tjetra është padyshim shumë piktoreske.

Ndërsa rritet pritshmëria për finalen e Champions League Inter-Manchester City, numrat dhe kuriozitetet po bëjnë namin në rrjetet sociale. E janë pikërisht ato që po e shtyjnë kupën me veshë të mëdhenj drejt Milanos. Një në veçanti po bëhet virale: në 10 vitet e fundit skuadra që fiton trofeun ka pasur gjithmonë një lojtar kroat në skuadër. Në 2013 Bayern Munich kishte Mario Mandzukic, në 2014 Real Madrid Luka Modric, vitin pasues ishte Ivan Rakitic në radhët e kampionëve të Barcelonës. Ndërsa në vitet 2016, 2017 dhe 2018 Reali mund të llogariste gjithmonë te Modric dhe bashkëkombasi i tij Kovacic.

Duke kaluar në vitin 2019, Liverpool kishte Dejan Lovren në skuadrën e tyre dhe në vitin 2020, Ivan Perisic ishte ende te Bayern. Së fundi, në vitin 2021 në radhët e Chelsea luante Mateo Kovacic. Ndërsa vitin e kaluar, te Real ishte gjithmonë Luka Modric. Duke pasur parasysh se mes dy finalistëve këtë vit, Interi ka Marcelo Brozovic ndërsa City nuk ka asnjë kroat në skuadër, sipas kësaj statistike tashmë do të shënohej fituesi i trofeut. Megjithatë, siç u përmend, kjo statistikë është lehtësisht e përgënjeshtueshme: në 10 vitet e fundit, në fakt, skuadra kampione e Champions League ka pasur gjithmonë në skuadrën e saj një lojtar spanjoll…

PARASHIKIMI I VEZËVE MAGJIKE

Ekziston një parashikim shumë origjinal dhe i çuditshëm që, duke nisur nga çerekfinalet, ka gjetur se kush do të ngrejë titullin e lakmuar të Champions League. Një parashikim i bërë me vezë shumë normale, mbi të cilat kanë ngjitur logot e 8 skuadrave të mbetura. Autori i videos shumë të njohur në rrjetet sociale thjesht bëri që dy vezë që mbante të përplaseshin me njëra-tjetrën: e para që do të thyhej do të eliminohej nga gara. E pabesueshme, por e vërtetë, për çerekfinalet dhe gjysmëfinalet, veza që i referohej skuadrës që humbi në të vërtetë ishte thyer gjithmonë e para. E për finalen? Epo, Manchester City u shkatërrua i pari…