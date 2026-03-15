Inter barazoi, Milan po i afrohet ngadalë titullit

Inter bën një tjetër hap fals në Serie A. Skuadra zikaltër, pas humbjes në derbin e Madonninës me Milanin, la dy pikë të tjera në fushën e lojës, këtë radhë në ndeshjen me Atalantën që u mbyll me barazimin 1-1, një rezultat që i jep një asist Milanit për ndeshjen e së dielës ndaj Lazios në Olimpico.
Ishte një ndeshje që u mbyll mes tensioneve dhe polemikave të shumta për shkak të golit të Krstovic, ndërkohë që trajneri Chivu u ndëshkua me karton të kuq. Interi mori avantazhin në këtë ndeshje në minutën e 25 falë golit të Pio Esposito. Në minutat në vazhdim zikaltrit kishin shanset e tyre për të shënuar golin e dytë, por i shpërdoruan ato dhe në minutën e 83 erdhi edhe goditja e Atalantës që barazoi shifrat në 1-1 me Krstovic.
Një gol ky, që u kontestua nga zikaltrit që pretenduan një faull të Sulemana ndaj Dumfries, ndërkohë që edhe trajneri Chivu u ndëshkua me karton të kuq. Gjithsesi në fund rezultati mbeti 1-1 me Interin që mbetet në krye me 68 pikë, ndërkohë që Milani fërkon duart pasi një fitore e mundshme ndaj Lazios e afron në 5 pikë me rivalët historikë të qytetit.