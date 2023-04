Inteligjenca amerikane: Lufta në Ukrainë nuk do të përfundojë para vitit 2024

Rrjedhja e dokumenteve konfidenciale të qeverisë amerikane pasurohet me një detaj të ri. Sipas Agjencisë së Inteligjencës Mbrojtëse, lufta në Ukrainë nuk do të përfundojë para vitit 2024 dhe një negociatë në vitin 2023 konsiderohet “e pamundur” duke marrë parasysh të gjithë skenarët e mundshëm.

Midis tyre, ai që inteligjenca amerikane e konsideron me shumë gjasa konsiston në një ngërç të gjatë në të cilin asnjëra palë nuk do të jetë në gjendje të ketë një rezultat domethënës të aftë për të ndryshuar rrjedhën e luftës.

Në të vërtetë, siç shpjegon Washington Post, inteligjenca amerikane beson se edhe nëse Ukraina ripushton sasi “të konsiderueshme” territori dhe shkakton “humbje të paqëndrueshme për forcat ruse” një skenar që konsiderohet i pamundur jashtë shtetit nuk do të kishte asnjë shans për një negocim.

Të vërtetat pas ngërçit

Zbulimi nga Shtetet e Bashkuara mund të shkaktojë interpretime të ndryshme. Duke supozuar se ajo që përmbahet në këto “rrjedhje” është e vërtetë – dhe kjo nuk dihet me siguri duke pasur parasysh metodën me të cilën dolën këto lajme – ajo që duket qartë është se për momentin ngërçi është tashmë një realitet, duke konfirmuar jo vetëm atë ruse. vështirësi në avancim, por edhe ato ukrainase për sa i përket kundërsulmimit. Vladimir Putin, megjithë përforcimin e frontit dhe dërgimin e rekrutëve të rinj, nuk duket i aftë të thyejë linjat e Donbasit dhe as të sigurojë zona të tjera të konsideruara kritike, pra zonën e Zaporizhzhisë dhe veriun e Krimesë.

Tani për tani, Moska duket se është përfshirë në një konflikt pa rrugëdalje, por paradoksalisht e ndihmuar nga koha, pasi strategjia e acarimit konsiderohet nga shumë njerëz si e vetmja që mund të sigurojë fitore për rusët, duke pritur riemërimin e Putinit në 2024. Volodymyr Zelensky, nga ana tjetër, tashmë ka shpallur në mënyrë të përsëritur fillimin e ripushtimit në fund të pranverës, nëse e lejojnë moti, por ai duket se duhet të përballet me të paktën dy probleme të mëdha: humbjet njerëzore dhe mungesën e një numri automjetesh në gjendje. për të zmbrapsur rusët. Konfirmimi erdhi edhe nga fakti se zyrtarët e Kievit kanë shtyrë rifillimin e avancimit në verë , një shenjë se Ukraina pret jo vetëm njerëz të trajnuar, por edhe municione dhe automjete nga perëndimi që janë të ngadaltë për të mbërritur ose që nuk janë të mjaftueshme.

Bllokimi i diplomacisë perëndimore

Nga ana tjetër, mungesa e një dritareje negociuese konfirmon gjithashtu paaftësinë e të gjitha fuqive të jashtme të konfliktit për të menaxhuar një armëpushim të mundshëm ose kanalet diplomatike të dobishme për këtë qëllim. Dhe ky mund të jetë një problem veçanërisht në një çelës perëndimor, pasi qeveritë evropiane dhe amerikane duhet të merren me efektet politike dhe ekonomike të një lufte që po vazhdon prej më shumë se një viti. Joe Biden asnjëherë nuk ka dështuar të mbështesë Kievin dhe këtë e ka konfirmuar në këto orë edhe Sekretari i Shtetit Anthony Blinken në telefon me ministrin e Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba .

Por biseda për ndihmë “për aq kohë sa është e nevojshme” bie në kontrast me nyjën e madhe të zgjedhjeve presidenciale të 2024, në të cilat Biden nuk mund të arrijë me një luftë në Evropë – pak e toleruar nga republikanët dhe me problemin e pazgjidhur të Tajvanit dhe Kinës. Në të njëjtën kohë, kancelaritë evropiane duhet të merren me opinionin publik kryesisht kundër një konflikti të pakufishëm me Rusinë, dhe midis frazave të Emmanuel Macron dhe lëvizjeve të Viktor Orban., të çarat në bllokun unitar të BE-së dhe SHBA-së kanë filluar të shfaqen pas një viti harmonie të plotë në mbështetjen e rezistencës në Kiev.