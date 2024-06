Integrimi/ Rama në delir: Komisioni Europian u befasua nga ekipi ynë

Edi Rama, në mbledhjen e grupit të PS, ku foli për komisionin Antikorrupsion dhe procesin e integrimit të vendit në BE, i shpreh se PS është e vetmja forcë historike që mund ta çojë para këtë proces.

Rama u shpreh se “nuk ka objektivisht asnjë forcë tjetër në këtë vend të jetë në gjendje jo ti bëjë këto, por ti kuptoj këto, e ti transmetoj këto”.

Ai u shpreh se procesi i integrimit është objektivisht i pamundur për këdo tjetër, sepse sipas tij, është një proces që kërkon eksperiencë nuk mjafton dija dhe dëshira.

Rama: E para që procesi ka rezultuar befasues për Komisioni Evropian, në akseptin e paraqitjes së skuadrës tonë kombëtarë dhe ka rezultuar i kënaqshëm në akseptin e stadit të zhvillimit ku e kemi sjell vendin. Ana tjetër është se çfarë duhet bërë akoma që vendi të plotësoj të gjitha kushtet për të qenë një vend anëtarë i BE. Pastaj vendimmarrja politike për anëtarësimin është një çështje tjetër që do të merremi të gjithë nën ndërveprimin me partnerët që dyja këto të bëhen bashkë dhe ku objektiv historik të realizohet.

Kjo vlen që të gjithë të kuptojnë që nuk ka objektivisht asnjë forcë tjetër në këtë vend të jetë në gjendje jo ti bëjë këto, por ti kuptoj këto, e ti transmetoj këto. Ti transmetoj me forcën dhe aftësinë që disponon kjo forcë politike. Është shume e rëndësishme të vetëdijesohen sa më shumë qytetarë e të tjerë. Për sa kohë ne do të kemi aftësinë për të qenë të pakënaqur me veten dhe të vetë përmirësohemi në vazhdim, jo vetëm që jemi e vetmja mundësi, por ne jemi e vetmja garanci. Përndryshe ky proces është objektivisht i pamundur për këdo tjetër, sepse është një proces që kërkon eksperiencë nuk mjafton dija dhe dëshira.