Influencerja ndez polemikat mbi Yamal: “Aspak normale, 17 vjeç e në jaht me 10 vajza”

Jeta jashtë futbollit e Lamine Yamal kthehet sërish për të bërë diskutim pas verës së kaluar, ku ai kishte qenë protagonist i kronikës rozë me pushimet e tij në shoqërinë e vajzave të ndryshme. Festa e diskutueshme e ditëlindjes për 18 vjetorin e tij ka ngritur polemikat, por tani lojtari është sërish në qendër të vëmendjes pas deklaratave të influencer-es që ishte me të gjatë ditëve të kaluara në Itali: bëhet fjalë për Fati Vazquez, krijuese dixhitale 30-vjeçare e cila ishte paparacuar me të kur ai ishte ende i mitur.
E ftuar në podcastin “En todas las salsas” ajo ka treguar gjithçka që ka ndodhur gjatë verës, duke zbuluar edhe disa detaje mbi jetën e të riut spanjoll që u shkaktojnë shqetësim tifozëve, të alarmuar për sjelljen e tij jashtë fushe. Gruaja nuk e përshkruan atë si një profesionist, por ngre çështje që e vendosin atë në dritë të keqe, sidomos po të krahasohet me futbollistë të tjerë të moshës së tij që ndjekin një stil jete shumë të ndryshëm.
A lo mejor son solo amigos, pero es turbio de cojones lo de Fati Vázquez (30 años) y Lamine Yamal (17 años). pic.twitter.com/Z1WZ6coc5p
Fati Vazquez ngre polemika mbi Lamine Yamal
Festa e diskutueshme e 18-vjetorit të tij ka bërë të flitet gjatë, sidomos sepse ai do të kishte marrë persona të prekur nga nanizmi si argëtues. Në Spanjë të gjithë u ngritën kundër, por më pas fillimi i kampionatit dhe nominimi për Topin e Artë bënë që vëmendja të përqendrohej vetëm te fusha duke injoruar për një moment gjithçka tjetër. Por për këtë u kujdesën zbulimet e Fati Vazquez për ta rihapur të gjithën: influencer-ja është 12 vjet më e madhe se ai dhe në verë, kur Lamine Yamal ishte ende i mitur, e ka arritur në Itali për të kaluar bashkë disa ditë pushimi ku pati mundësi ta njihte më mirë.
Gruaja ka ngritur çështje shqetësuese, të lidhura sidomos me personat që duhet ta udhëzojnë në një fazë delikate të jetës së tij: “Lamine Yamal nuk është kaq i përulur. Kam dalë me të dhe nuk besoj se është këshilluar mirë. Kam takuar rrethin e tij të ngushtë dhe, duke gjykuar nga mënyra si po e drejtojnë, nuk besoj se po e këshillojnë siç duhet ose se po merr vendimet e duhura. Nuk mendoj se është normale të bësh ato gjëra në moshën e tij, përveç faktit që në 17 vjeç shkonte tashmë në diskoteka, në festa, ose që në 17 vjeç ka marrë 10 vajza në një jaht në Ibiza. Agjenti i Lamine-s mban një kalendar për të, duke organizuar ditët e tij me vajzat me të cilat del. Lamine ka një kalendar vajzash”.
Influencerja bën krahasimin midis jetës së Lamine Yamal dhe asaj të futbollistëve të tjerë me profil shumë të lartë të moshës së tij që sillen në një mënyrë krejtësisht ndryshe. Ajo sjell shembullin e shokut të skuadrës Cubarsí, edhe ai talent shumë i ri i Barcelonës, i cili përpiqet të qëndrojë larg çdo thashethemi dhe çdo gjëje që mund të dëmtojë imazhin e tij: “Pau Cubarsí është në të njëjtën moshë me Lamine Yamal. Kur mbushën 18 vjeç, shiheshin fotot: Lamine Yamal bëri një festë gjigande, ndërsa Pau Cubarsí e festoi vetëm me një tortë në shtëpi… E kupton çfarë dua të them?”.