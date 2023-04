India shumë pranë kalimit të Kinës si vendi më i populluar i botës

India do të kalojë Kinën si kombi më i populluar në botë, me pothuajse 3 milionë njerëz më shumë nga mesi i këtij viti, treguan të dhënat e publikuara nga Kombet e Bashkuara të mërkurën.

Bazuar në parashikimet, popullsia e Indisë deri në mes të vitit do të arrijë në 1.4286 miliardë, krahasuar me 1.4257 miliardë të Kinës, 2.9 milionë më pak, sipas “Raportit të Gjendjes së Popullsisë Botërore” të Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) për vitin 2023.

Zyrtarët e OKB-së kanë thënë se nuk është e mundur të përcaktohet data e saktë për ndryshimin, për shkak të “pasigurisë” në lidhje me të dhënat që vijnë nga Kina dhe India. Regjistrimi i fundit i Indisë ishte në vitin 2011 dhe më i fundit, i planifikuar në 2021, u vonua gjatë pandemisë Covid-19.

Shtetet e Bashkuara janë një vend i tretë shumë i largët, me një popullsi të vlerësuar prej 340 milion, treguan të dhënat, të cilat pasqyrojnë informacionin e disponueshëm që nga shkurti.

Deri në vitin 2050, tetë vende do të përbëjnë gjysmën e rritjes së parashikuar të popullsisë globale: Republika Demokratike e Kongos (DRC), Egjipti, Etiopia, India, Nigeria, Pakistani, Filipinet dhe Tanzania, sipas raportit të UNFPA.

Kina ka mbajtur titullin e vendit më të populluar në botë të paktën që nga viti 1950, kur filluan të dhënat e OKB-së për popullsinë.

Kina dhe India së bashku do të përbëjnë më shumë se një të tretën e popullsisë së vlerësuar globale, e cila pritet të arrijë në 8.045 miliardë deri në mes të vitit, thuhet në raportin e OKB-së. Por, në kundërshtim me perceptimin publik, rritja e popullsisë është ngadalësuar në të dy vendet, veçanërisht në Kinë, e cila regjistroi një rënie të popullsisë për herë të parë në gjashtë dekada vitin e kaluar.

Popullsia e Kinës ra në vitin 2022 në 1.411 miliardë, rreth 850,000 njerëz më pak nga një vit më parë, sipas Byrosë Kombëtare të Statistikave të Kinës (NBS). Shkalla e lindjeve ra gjithashtu në një rekord të ulët prej 6.77 lindjesh për 1000 njerëz, nga 7.52 një vit më parë dhe niveli më i ulët që nga themelimi i Kinës komuniste në 1949.

India duke kaluar Kinën do të ketë implikime të rëndësishme ekonomike për të dy gjigantët aziatikë. Së bashku me të dhënat e popullatës, Kina raportoi gjithashtu një nga numrat e saj më të këqinj të rritjes ekonomike në gati gjysmë shekulli vitin e kaluar, duke nënvizuar sfidat e mëdha me të cilat përballet vendi ndërsa fuqia e saj e punës tkurret dhe radhët e pensionistëve rriten.

Udhëheqësit e Pekinit janë përpjekur të minimizojnë rëndësinë e tejkalimit nga India.

“Dividenti demografik i një vendi varet jo vetëm nga numri total, por edhe nga cilësia; jo vetëm për popullatën, por edhe për talentin,” u tha gazetarëve të mërkurën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Wang Wenbin kur u pyet në lidhje me projeksionin e fundit të OKB-së.

Popullsia e Indisë në moshë pune është më shumë se 900 milionë, sipas të dhënave të vitit 2021 nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Ky numër pritet të arrijë në më shumë se 1 miliard gjatë dekadës së ardhshme, sipas qeverisë indiane.

Por këto shifra mund të bëhen kosto nëse politikëbërësit nuk krijojnë vende pune të mjaftueshme, paralajmëruan ekspertët. Tashmë, të dhënat tregojnë se një numër në rritje i indianëve nuk po kërkojnë as punë, duke pasur parasysh mungesën e mundësive dhe pagat e ulëta.

Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore të Indisë, një vlerësim i fuqisë punëtore aktive dhe njerëzve që kërkojnë punë, qëndroi në 46%, që është ndër më të ulëtat në Azi, sipas të dhënave të 2021 nga Banka Botërore. Për krahasim, normat për Kinën dhe Shtetet e Bashkuara ishin përkatësisht në 68% dhe 61% në të njëjtin vit.

“India është ulur mbi një bombë me sahat,” tha Chandrasekhar Sripada, profesor i sjelljes organizative në Shkollën Indiane të Biznesit, për CNN në fillim të këtij viti. “Do të ketë trazira sociale nëse nuk mund të krijojë mjaftueshëm vende pune në një periudhë relativisht të shkurtër kohore.”

Të drejtat individuale në rrezik?

Në raportin e saj, UNFPA tha se ndërsa arritja e pikës së 8 miliardë njerëzve në planet ishte një kujtesë se më shumë njerëz po jetojnë më gjatë dhe jetë më të shëndetshme, shqetësimet për numrin kishin rritur ankthin midis qeverive dhe çuan më shumë në miratimin e politikave që synojnë të ndikojnë në normat e fertilitetit.

Në veçanti, UNFPA vuri në dukje qeveritë që përpiqen të ndikojnë në normat e lindshmërisë përmes objektivave dhe politikave të planifikimit familjar, të cilat mund të nxisin format e diskriminimit me bazë gjinore.

Në Indi, kur disa shtete propozuan një politikë të dy fëmijëve në vitin 2021, duke përfshirë stimuj financiarë për sterilizim dhe ndëshkime, të tilla si përfitimet e humbura, komentuesit vunë në dukje ndikimet e dëmshme të politikave të ngjashme.

“Aborti selektiv, preferenca për fëmijët meshkuj, mohimi i atësisë së fëmijëve femra, përcaktimi i seksit para lindjes dhe dhuna ndaj grave për lindjen e fëmijëve vajza do të jenë në rritje”, citohet të ketë thënë një komentues në raport.

Qeveria kombëtare e bëri të qartë në disa forume se kundërshtoi shtrëngimin në planifikimin familjar, duke përfshirë parlamentin, ku tha se nuk i mbështeste politika të tilla, shtoi raporti.

Disa nga këto efekte të dëmshme u panë në Kinë si rezultat i politikës së saj për një fëmijë, të cilës vendi i dha fund në vitin 2015 pas 35 vitesh, duke i lejuar familjet të kishin dy fëmijë.

“Marrëdhënia midis autonomisë riprodhuese dhe jetëve më të shëndetshme është një e vërtetë e pakontestueshme: ndërsa gratë janë të fuqizuara për të bërë zgjedhje për trupin dhe jetën e tyre, ato dhe familjet e tyre lulëzojnë, dhe shoqëritë e tyre gjithashtu lulëzojnë”, tha drejtoresha ekzekutive e UNFPA-së, Natalia Kanem në parathënien e saj në raport.

Por, shtoi ajo, ky nuk ishte mesazhi më i dëgjuar në lajmet e arritjes së 8 miliardë njerëzve vitin e kaluar.

“Në vend të kësaj, shumë tituj paralajmëruan për një botë që po zhytet në mbipopullim, ose se vende dhe rajone të tëra po plaken. Në një farë mënyre, kur numërohen numrat njerëzorë dhe kalohen etapat e popullsisë, të drejtat dhe potenciali i individëve zbehen shumë lehtë në sfond.”