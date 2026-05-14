Inceneratori i Tiranës, Lefter Koka duhet të kthehet në burg edhe për disa kohë

Apeli i GJKKO ka shpallur vendimin lidhur me çështjen e inceneratorit të Tiranës. Sipas vendimit, ish-ministri i Mjedisit, Lefter Koka, duhet të rikthehet në burg, në kuadër të masave të vendosura ndaj tij në këtë dosje.

Raportohet se Koka koha që duhet të vuajë sërish ish-ministri i Mjedisit nuk është llogaritur ende nga prokurori i çështjes. Koka ka vuajtur disa vite burg për projektet e tjera të inceneratorëve, ndërsa është nga të paktët zyrtarë shtetërorë që iu la mbi supe barra e djegësave, që rezultuan një fiasko e madhe korrupsioni.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top