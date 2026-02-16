Imuniteti i Ballukut, Këshilli i Mandateve mblidhet më 23 shkurt

Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin do të mblidhet në datën 23 shkurt në orën 10:00 për çështjen ndaj zv/kryeministres Belinda Balluku. Mbledhja e Këshillit do të bëhet pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese e cila rrëzoi padinë e kryeministrit Edi Rama pasi gjyqtarët u ndanë 4 me 4 për vendimin. Socialistët ishin shprehur edhe më herët që rastin do ta trajtonin pasi të jepte verdiktin Gjykata Kushtetuese. Edhe sot, gjatë prezantimit të nismës për ndryshimet ligjore në Kodin e Procedurës Penale, kryeministri Edi Rama u ndal te kjo temë duke deklaruar se propozimet dhe rasti i Ballukut në Kuvend nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën. Ai deklaroi se mazhoranca do ta trajtojë fillimisht me përgjegjësi rastin e Ballukut dhe më pas do të kalojë për votim ndryshimet.
Balluku u mor e pandehur më 30 tetor, e akuzuar për “shkelje të barazisë në tendera”, lidhur me tunelin e Llogarasë, ndërsa më 20 nëntor me vendim të gjyqtarit të GJKKO-së, Erjon Çela, ajo u pezullua nga detyra si zv/kryeministre e njëherësh ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, në sajë të hetimeve për tenderin e Unazës së Madhe.