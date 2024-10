Ilir Proda emërohet drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

Ilir Proda është emëruar ditën e sotme si Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit. Lajmin për emërimin e Prodës nga Këshilli i Ministrave e ka dhënë vetë Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha gjatë një dalje për gazetarët. Ministri Hoxha, pas emërimit të Prodës në krye të Policisë, theksoi se do të hapet konkurimi për drejtuesit e policive në qarqe.

Kandidati i cili sot u emërua në krye të policisë do të jetë në krye të policisë dhe pas emërimit të Prodës do të hapet gara për emërimin e 12 drejtorëve të qarqeve dhe drejtorëve të departamenteve në Drejtorinë e Përgjithshme. Përzgjedhja do të bëhet me garë dhe kandidatët do të aplikojnë për postet përkatëse, proces që do të përfundojë brenda tetorit”, tha ministri Hoxha.

Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ka përzgjedhur Drejtorin e Policisë së Elbasanit Ilir Prodën, për të qënë pasuesi i Muhamet Rrumbullakut. Pas propozimit, vendimi i qeverisë për këtë kandidaturë është marrë në mbledhjen e sotme. Në garë për postin e drejtorit ishte Altin Mena Ardian Çipa, Ilir Proda, Neritan Nallbati dhe Skënder Hita.