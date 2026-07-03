IKMT aksion në Jalë, shemben objekte pa leje përgjatë vijës bregdetare

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT) ka ndërmarrë mëngjesin e kësaj të premteje një aksion për prishjen e një beach bar-i në zonën e Jalës, në fshatin Vuno. Objekti, i cili ndodhej përgjatë vijës bregdetare, rezultoi se ishte ndërtuar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, duke mos disponuar lejen përkatëse për ushtrimin e aktivitetit ose ndërtimit.
Ndërhyrja e forcave të IKMT-së është zhvilluar gjatë orëve të hershme të mëngjesit dhe ka përfunduar pa shënuar asnjë incident. Burime nga terreni konfirmojnë se gjatë procesit të shembjes nuk ka pasur asnjë lloj kundërshtimi apo rezistence nga pronarët e objektit apo personat e pranishëm në zonë. Mësohet se, grupet e kontrollit janë duke verifikuar një sërë ndërtesash të tjera, me qëllim konstatimin e ndërtimeve pa leje apo të atyre që nuk plotësojnë kriteret ligjore për legalizim.