Ikën Anxhela Paparizo, zbulohet emri i drejtueses së re të QSUT-së

Ministrja e Shëndetësisë, Evis Sala ka larguar nga detyra, Anxhela Paparizon si drejtuese e Qendrës Spitalore Nënë Tereza (QSUT).
Në vendin e Paparizos është emëruar si drejtuese e re e QSUT-së, Rudina Degjoni. Sipas njoftimit të ministrisë së Shëndetësisë, Degjoni vjen nga një eksperiencë e gjatë në menaxhimin spitalor.
Rudina Degjoni aktualisht ka drejtuar Spitalin Memorial te Fierit, i cili u ndërtua ne bashkëpunim me qeverinë e Turqisë.
“Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” priti sot Drejtuesen e re të institucionit, znj. Rudina Degjoni
Znj. Degjoni vjen në krye të QSUT pas një eksperience të gjatë në drejtim dhe menaxhim spitalor, duke sjellë me vete një kontribut të çmuar në administrimin dhe zhvillimin e shërbimeve shëndetësore.
Ky emërim vjen pas lirimit nga detyra të Drejtoreshës së Përgjithshme znj. Anxhela Paparizo”, thekson ministria e Shëndetësisë.
KUSH ESHTE RUDINA DEGJONI
Sipas CV te shpërndarë nga Ministria e Shëndetësisë, Rudina Degjoni është një menaxhere me mbi 25 vite eksperiencë në sektorin e shëndetësisë, financimit të shërbimeve shëndetësore, administrimit spitalor dhe menaxhimit publik.
Eksperienca kryesore profesionale
2021 – aktualisht
Drejtore Ekzekutive (CEO), Spitali Memorial Fier
2019 – 2020
Drejtore e Përgjithshme e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH)
Shkurt – Maj 2019
Drejtore e Agjencisë Rajonale të Kujdesit Shëndetësor
2012 – 2019
Këshilltare e Brendshme e Drejtorit të Përgjithshëm, FSDKSH
Eksperienca ndërkombëtare
2010 – 2011
Shefe e Departamentit të Pacientëve, H. Hospital Tirana
2008 – 2010
Departamenti i Pacientëve, Hygeia Hospital Athens
2005 – 2008
Specialiste Finance dhe Kontabiliteti, D. Souris & Co S.A., Athinë