Ibrahimovic zbulon në televizion sa fiton për të komentuar Botërorin 2026: “Jam shumë i shtrenjtë…”

Zlatan Ibrahimovic shfaqet në emisionin televiziv Jimmy Kimmel Live dhe u përgjigjet pyetjeve të moderatorit duke i ofruar publikut versionin e tij të zakonshëm: mjaftueshëm i sigurt në vetvete për të bërë shaka me yje si Cristiano Ronaldo, Lionel Messi (“Kë zgjedh mes tyre? Zgjedh veten time”) dhe madje edhe me shumën që fiton për të komentuar Botërorin 2026 për rrjetin Fox Sports. “Jam shumë i shtrenjtë dhe më paguajnë një mal me para…” Ai nuk zbulon shifrën, por duke gjykuar nga sarkazma me të cilën e trajton temën (“nuk punoj falas”), pagesa duhet të jetë të paktën në nivelin e egos së tij. Ose shumë afër saj. Herë pas here bën edhe pak autoironi: “Kam qenë me fat që kam luajtur dy herë në Kupën e Botës. Fatkeqësisht jam sulmues, sulmuesit shënojnë gola… dhe unë nuk kam shënuar asnjë”.
Zlatan dhe debutimi i ‘pasur’ në Botëror: “Jam shumë i shtrenjtë”
“Ndihem mirë”, thotë Ibra, duke iu përgjigjur me vetëbesim pyetjes klasike për të thyer akullin. Asnjë fjalë për Milanin, që ende është pa drejtues dhe pa trajner. Askush nuk e pyeti dhe ai nuk kishte arsye ta prekte temën. Kështu vazhdon sipas stilit të tij: flet për rolin e ri si komentator i Kupës së Botës në Fox Sports, për jetën në Los Anxhelos kur luante me Galaxy, për futbollin amerikan, për debatin e përhershëm Messi-CR7 dhe për histori të tjera që i bën argëtuese në mënyrën e tij.
Ai bëhet serioz kur shpjegon se si do ta përballojë rolin e opinionistit. Por nuk mund të përmbahet dhe lëshon një thumbim për Panamanë, e cila ndodhet në grup me Ganën, Kroacinë dhe Anglinë. “Më duket se do të përfundojë si një thes boksi…” Për kë do të bëjë tifo Zlatan? Jo për Suedinë. “Në venat e mia rrjedh edhe gjak boshnjak, ndaj bëj tifo për ta”.
Si ndihet në anën tjetër të barrikadës? “Ndihem mirë. Është diçka e re të jem para kamerave. Nuk është puna ime e zakonshme, por do të jem i sinqertë si gjithmonë. Dhe do të jem unë ai që do t’i mbaj zgjuar shikuesit amerikanë kur të tjerët të bëjnë analizat e tyre…” Dhe e kishte gati përgjigjen për pyetjen e pashmangshme mbi pagën që do të marrë gjatë këtij muaji në SHBA. “Do të paguhem? Po, nuk punoj falas. Do të më japin shumë para – shtoi ai. – Nuk jam i shtrenjtë, jam shumë i shtrenjtë”.