Ibrahimovic: “Del Piero ishte një mit, por i thashë: tani duhet të luftojmë”

Zlatan Ibrahimovic dhe Alessandro Del Piero u takuan sërish në fushën e San Siro para derbit Milan–Inter. Suedezi, sot pjesë e drejtimit të klubit kuqezi në Milanello, dhe ish-shoku i tij te Juventus folën për mikrofonat e CBS për ndeshjen dhe për të kaluarën e tyre në Torino.
Ibrahimovic kujton takimin e parë
Ibrahimovic kujtoi momentin kur mbërriti te Juventus në vitin 2004 dhe takoi në dhomat e zhveshjes një lojtar që e konsideronte ikonë. Ai tha: “Alex është një mik i imi. Kur erdha te Juventus, në futboll ekzistonte miti i numrit 10. Kishte qenë Diego Maradona dhe pastaj ishte Alessandro Del Piero. Ai kishte atë stil të veçantë… nuk është sponsori im, por kishte ato këpucët e bardha të Adidas dhe gjithmonë godiste topin me efekt në shtyllën e dytë. Kur erdha në Itali, ai ishte idhulli im dhe papritur u gjenda në të njëjtën dhomë zhveshjeje me të”.
Konkurrenca te Juventus
Megjithatë, Ibrahimovic nuk bënte përjashtime as për një si Del Piero. “Fatkeqësisht në atë kohë ishim konkurrentë për një vend në sulm. Ose luanim bashkë, ose nëse nuk isha në formë qëndroja jashtë. Në një moment i thashë: ‘Ale, të dua shumë, por tani ka konkurrencë. Duhet të luftojmë për vendin në formacion’. Por ishte një nder i madh për mua, sepse ai është një legjendë”.
Të dy luajtën te Juventus nga 2004 deri në 2006, para se Ibrahimovic të transferohej te Inter Milan pas skandalit të Calciopoli scandal, ndërsa Del Piero qëndroi në Torino edhe në Serie B.