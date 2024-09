Ibra dridhet, drejtuesit e Milan të pakënaqur Boban e sulmon: “Nuk e kuptoj rolin e tij, gabim shpërbërja e ekipit”

Fatkeqësisht ne jemi ende në gjyq, por sigurisht që mund të flasim për kuqezinjtë. Për mua Milan është gjithmonë Milan”. Zvonimir Boban nuk harron të shkuarën e tij dhe, pavarësisht ndarjes së stuhishme, rikthehet të flasë për klubin që e bëri të madh, në një intervistë për Gazzetta dello sport. Kroati nuk përmbahet të kritikojë kuqezinjtë për disa zgjedhje: “Ibra është një gjeni dhe na dha një ndihmë të madhe kur vendosi të kthehej. Megjithatë, pasi e thashë këtë, nuk e kuptoj rolin e tij, cilat janë kompetencat e përgjegjësitë për ta gjykuar. Shpresoj t’i ketë kuptuar ai, sepse në fund ai do të jetë ai që do të gjykohet, jo Moncada. Skuadra e titullit dhe gjysmëfinales së Champions u shpërbë, në kohën kur mbi të mund të ndërtohej shumë. Për mua është një gabim katastrofik”.

Për zgjedhjen e teknikut Fonseca Boban shton: “Unë me të vërtetë e respektoj punën që bëri te Shakhtar, te Lille dhe në fillim me Romën. Ai sapo ka ardhur dhe duhet t’i japim kohë. Më shqetëson që ai nuk e ka kuptuar sistemi i duhur për skuadrën. Duhet të luajnë 4-3-3, kështu që dy gjysmëanësorët mund të ndihmojnë krahët e sulmit si Pulisic dhe Leao. Reijnders nuk mund të luajë me dy në mes dhe Loftus nuk është kreativ për të bërë dhjetëshin. Janë dy mesfushorë, dy lojtarë që mbajnë topin jo organizatorë loje”.

“Fonseca është në fillim dhe është inteligjent, shpresoj të korrigjohet sepse përtej rezultateve problemi është loja, që për momentin nuk ekziston. Theo dhe Leao kanë gabuar, por pastaj ndryshuan ndeshjen. Shpresoj të rregullohet gjithçka, janë djem të mirë . Flas akoma me Maldini. Ai është një mik i madh dhe do të mbetet i tillë për gjithë jetën”.