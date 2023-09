I shtruar në spital prej dy javësh, ish-kryeministri Nano del nga intubimi

Ish-kryeministri Fatos Nano ka dalë nga tubimi dhe gjendja e tij është e qëndrueshme. Pas dy javësh i shtruar në spital, gjendja e Nanos vjen drejt përmirësimit.

Për t’i lehtësuar furnizimin me oksigjen, mjekët i kanë bërë hapje kirurgjikale të trakesë ku kanë vendosur një tub plastik në fyt. Nano vuan nga një sëmundje Pulmonare Obstruktive Kronike e quajtur ndryshe si SPOK. Kjo patologji që prek mushkëritë dhe karakterizohet nga një ngushtim i rrugëve respiratore me pasojë kryesore vështirësinë e furnizimit me oksigjen.

Ish-lideri i PS u shoqërua me ambulancë nga shtëpia e tij për në spital të enjten e 24 gushtit 2023, pasi kishte pasur probleme me frymëmarrjen. Ai u nderua nga Kryeministri Edi Rama me medaljen e mirënjohjes publike.