I shpërthen goma në autostradë: Kolo Muani shkatërron Ferrarin, por shpëton pa dëme

Për fat të mirë u bë fjalë vetëm për një frikë të madhe për Randal Kolo Muani, i përfshirë në një aksident në M25 me Ferrarin e tij Purosangue teksa po shkonte drejt aeroportit të Stansted pas stërvitjes për të marrë fluturimin drejt Frankfurtit së bashku me pjesën tjetër të skuadrës së Tottenham. Makina u shkatërrua plotësisht nga shpërthimi i papritur i një gome. Ish-lojtari i Juventusit doli i padëmtuar, nën sytë e mikut Wilson Odobert që ishte në makinë pas tij dhe e ndoqi i ngrirë gjithë skenën, përpara se të shihte francezin të dilte nga automjeti pa asnjë gërvishtje, siç u konfirmua edhe nga trajneri Thomas Frank.
Pamjet e aksidentit të Kolo Muani
Skena është e frikshme dhe pjesa e përparme e Ferrarit është plotësisht e shkatërruar, por lojtari për fat nuk ka pësuar asnjë lëndim. Rreth orës 14:50 të djeshme kamerat të drejtuara në segmentin e M45 që po përshkonte Kolo Muani filmuan gjithçka: shihet momenti i saktë kur goma shpërtheu, rrota e shkëputur ende duke nxjerrë tym dhe disa automobilistë që u ndalën rreth makinës sportive të dëmtuar. Sipas asaj që raporton The Sun, dëshmitarët do të kishin treguar se kishin dëgjuar tre shpërthime të forta dhe më pas kishin parë aksidentin.
#thfc Just been sent some photos of Wilson Odobert and Randal Kolo Muani involved in a car crash today.
Both players are fortunately fine 🙏 pic.twitter.com/jxQCmut6du
— Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) January 27, 2026
Edhe lojtari i Tottenham, Odobert, e pa dinamikën sepse ishte me makinë pikërisht pas francezit dhe u ndal për ta ndihmuar dhe për t’u siguruar për gjendjen e tij. Ish-lojtari i Juves, që do të ishte duke u përgatitur për një rikthim në Torino, nuk ka pësuar lëndime, por ka marrë një frikë shumë të madhe sepse u gjend i dalë nga rruga ndërsa po lëvizte me shpejtësi drejt aeroportit, gati për të përballuar transfertën në Gjermani. Disa automobilistë, të habitur nga skena, fotografuan Ferrarin e shkatërruar me pranë dy lojtarët ende të trembur, por që ruajtën qetësinë pavarësisht situatës me shqetësim të madh.