I shpërthen goma në autostradë: Kolo Muani shkatërron Ferrarin, por shpëton pa dëme

Për fat të mirë u bë fjalë vetëm për një frikë të madhe për Randal Kolo Muani, i përfshirë në një aksident në M25 me Ferrarin e tij Purosangue teksa po shkonte drejt aeroportit të Stansted pas stërvitjes për të marrë fluturimin drejt Frankfurtit së bashku me pjesën tjetër të skuadrës së Tottenham. Makina u shkatërrua plotësisht nga shpërthimi i papritur i një gome. Ish-lojtari i Juventusit doli i padëmtuar, nën sytë e mikut Wilson Odobert që ishte në makinë pas tij dhe e ndoqi i ngrirë gjithë skenën, përpara se të shihte francezin të dilte nga automjeti pa asnjë gërvishtje, siç u konfirmua edhe nga trajneri Thomas Frank.

Pamjet e aksidentit të Kolo Muani
Skena është e frikshme dhe pjesa e përparme e Ferrarit është plotësisht e shkatërruar, por lojtari për fat nuk ka pësuar asnjë lëndim. Rreth orës 14:50 të djeshme kamerat të drejtuara në segmentin e M45 që po përshkonte Kolo Muani filmuan gjithçka: shihet momenti i saktë kur goma shpërtheu, rrota e shkëputur ende duke nxjerrë tym dhe disa automobilistë që u ndalën rreth makinës sportive të dëmtuar. Sipas asaj që raporton The Sun, dëshmitarët do të kishin treguar se kishin dëgjuar tre shpërthime të forta dhe më pas kishin parë aksidentin.

Edhe lojtari i Tottenham, Odobert, e pa dinamikën sepse ishte me makinë pikërisht pas francezit dhe u ndal për ta ndihmuar dhe për t’u siguruar për gjendjen e tij. Ish-lojtari i Juves, që do të ishte duke u përgatitur për një rikthim në Torino, nuk ka pësuar lëndime, por ka marrë një frikë shumë të madhe sepse u gjend i dalë nga rruga ndërsa po lëvizte me shpejtësi drejt aeroportit, gati për të përballuar transfertën në Gjermani. Disa automobilistë, të habitur nga skena, fotografuan Ferrarin e shkatërruar me pranë dy lojtarët ende të trembur, por që ruajtën qetësinë pavarësisht situatës me shqetësim të madh.

