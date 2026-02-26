‘I sëmurë, me demencë’: Trump ka dy fjalë për De Niron pasi ky i fundit bëri thirrje për ta larguar nga pozita

Donald Trump ka reaguar pas deklaratave të fundit të Robert De Niro, i cili gjatë një paraqitjeje në podcast e quajti presidentin “idiot”.
Gjatë episodit të së hënës në podcastin e MSNBC, “The Best People with Nicole Wallace”, aktori 82-vjeçar kritikoi ashpër Trumpin dhe mbështetësit e tij MAGA. “Ai është idiot. Duhet ta largojmë. Do ta shkatërrojë vendin”, u shpreh De Niro, duke shtuar: “Nuk dua që të gjithë të sillen rrotull me kapelat e tyre MAGA dhe flamuj amerikanë, sikur të jenë të vetmit. Edhe ne jemi amerikanë”.
Një ditë më pas, De Niro ishte folësi kryesor në një aktivitet të quajtur “The State of the Swamp”, një kundër-adresim i organizuar paralelisht me fjalimin tradicional të presidentit për gjendjen e vendit, shkruan The Independent.
Trump reagoi të mërkurën përmes një postimi të gjatë në platformën e tij Truth Social, duke e cilësuar aktorin e filmit Goodfellas si “një person të sëmurë dhe të çmendur”.
Në reagimin e tij, presidenti përdori gjuhë të ashpër edhe ndaj disa figurave të tjera politike, duke i përshkruar si “të çmendur” dhe “të sëmurë mendërisht”, ndërsa për De Niron shtoi se ai “nuk ka absolutisht asnjë ide se çfarë po bën apo çfarë po thotë”, madje duke aluduar se disa nga deklaratat e tij mund të jenë “seriozisht kriminale”.
Nga ana tjetër, gjatë fjalës së tij në “The State of the Swamp”, De Niro tha se ndihej “i tradhtuar nga vendi im”. “Nuk ka nevojë të jetë perfekt, por duhet të rikthehet te vlerat që na dhanë forcën dhe humanizmin tonë”, deklaroi ai. “Nëse doni që udhëheqësit tanë të mbahen përgjegjës, nëse i përkushtoheni Kushtetutës dhe sundimit të ligjit, nëse doni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë të denja për dashurinë tuaj, atëherë duhet të jeni gati të dilni në rrugë së bashku dhe ta rimarrim vendin tonë”.
Fituesi i dy çmimeve Oscar ka qenë prej kohësh kritik i hapur i Trumpit, sidomos gjatë fushatës për mandatin e tij të dytë në vitin 2024. Në një intervistë para zgjedhjeve në emisionin “Who’s Talking to Chris Wallace?” në platformën HBO Max, De Niro – i cili mbështeti publikisht fushatën e Kamala Harris – e cilësoi Trumpin dhe aleatët e tij si “jo republikanë të vërtetë”.
I pyetur nëse kishte pasur ndonjëherë përplasje personale me Trumpin në Nju Jork gjatë viteve ’70 dhe ’80, De Niro u përgjigj: “Jo. Asnjëherë nuk kam dashur të kem lidhje me të. Ai është arrogant, një idiot. Kush do të donte të takohej me një klloun të tillë?”