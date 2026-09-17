I mori Grudën FSHF-së, Klopp shpërthen për zbulimin e listës në media: “Është patetike të fitosh jetesën kështu”

Jürgen Klopp e nis aventurën e tij në stolin e Gjermanisë me një zgjedhje që pritet të shkaktojë diskutime. Për katër ndeshjet e para të Nations League, trajneri i ri i kombëtares ka grumbulluar 44 lojtarë, të ndarë në dy grupe të ndryshme. Një formulë e menduar për t’i dhënë mundësi trajnerit të vëzhgojë sa më shumë elementë të jetë e mundur dhe, mbi të gjitha, për t’u dhënë hapësirë disa të rinjve që deri tani nuk kanë pasur mundësinë të veshin fanellën e kombëtares së parë.
Lista e parë përfshin 24 lojtarë dhe do të jetë protagoniste e ndeshjeve kundër Holandës në Amsterdam më 24 shtator dhe Greqisë në Augsburg më 27 shtator. Pas përfundimit të ndeshjes së dytë, pjesa më e madhe e grupit do të rikthehet në klubet përkatëse. Në atë moment do të hyjnë në skenë 20 futbollistë të tjerë, të grumbulluar për sfidat kundër Serbisë në Mynih më 1 tetor dhe sërish Greqisë, këtë herë në Selanik më 4 tetor.
Pra, bëhet fjalë për një grumbullim të dyfishtë, që fotografon menjëherë një nga prioritetet e epokës së re. Klopp dëshiron të njohë nga afër sa më shumë lojtarë të jetë e mundur dhe të ndërtojë një kombëtare me një bazë më të gjerë. Grupi i parë ndërthur eksperiencën me risitë: mes emrave të pranishëm janë Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Serge Gnabry dhe elementë të tjerë tashmë të afirmuar, por edhe disa futbollistë që marrin ftesën e parë.
Janë gjithsej 16 debutues të përfshirë në dy grupet. Mes tyre janë Hennes Behrens i Augsburg, Max Rosenfelder, Philipp Treu dhe Yannik Engelhardt të Freiburg, Bambasé Conté i Hoffenheim dhe Younes Ebnoutalib i Eintracht Frankfurt. Në grupin e dytë gjejnë hapësirë, mes të tjerëve, Brajan Gruda, Finn Jeltsch, Felix Keidel, Vitaly Janelt, Mika Baur dhe Derry Scherhant, të gjithë në grumbullimin e tyre të parë me kombëtaren e parë.
Natyrisht, nuk mungojnë lojtarët me më shumë eksperiencë, të thirrur edhe për të shoqëruar të rinjtë në qasjen e tyre të parë me Mannschaft. Klopp ka zgjedhur kështu të kombinojë gjenerata të ndryshme, me idenë për të zgjeruar konkurrencën në prag të angazhimeve të ardhshme ndërkombëtare.
Menaxhimi i lojtarëve të dëmtuar
Në zgjedhjet e trajnerit të ri të kombëtares ka edhe një vëmendje të veçantë për menaxhimin fizik të lojtarëve. Është rasti i Nico Schlotterbeck, i rikthyer së fundmi pas një dëmtimi në kyçin e këmbës. Klopp ka shpjeguar se ka folur me trajnerin e Borussia Dortmund, Niko Kovac, për të rënë dakord mbi një plan për përdorimin e mbrojtësit.
E njëjta qasje vlen edhe për Jamal Musiala dhe Serge Gnabry. “Dëshirojmë t’i kemi të tre me ne për të dyja javët, nëse është e mundur, për t’u dhënë ritmin e duhur”, ka shpjeguar Klopp, duke theksuar megjithatë nevojën për t’i aktivizuar gradualisht dhe në varësi të gjendjes së tyre përkatëse.
Trajneri i ri i kombëtares u shpreh i kënaqur me zgjedhjet e bëra dhe tregoi se kishte folur drejtpërdrejt me lojtarët e grumbulluar: “Jam shumë i kënaqur me përzgjedhjen; kam folur hapur me lojtarët, kam folur me secilin prej tyre”. Objektivi është t’i rikthehet rëndësia fanellës së Gjermanisë dhe të ndërtohet cikli i ri përmes një marrëdhënieje të drejtpërdrejtë me grupin.
Shpërthimi për listat e të grumbulluarve të publikuara më herët
Gjatë konferencës për shtyp, megjithatë, Klopp trajtoi edhe një tjetër temë: publikimin e parakohshëm të disa emrave të listës. Një praktikë që nuk duket se e shqetëson veçanërisht, të paktën për sa i përket faktit të thjeshtë që informacionet janë bërë publike përpara njoftimit zyrtar.
Problemi, për trajnerin e kombëtares gjermane, është tjetër. Klopp komentoi ashpër mënyrën se si disa persona e kanë kthyer publikimin e parakohshëm të informacioneve në profesionin e tyre: “Mund të them se për mua është krejtësisht indiferente që kjo të dalë më herët. Nuk kam absolutisht asnjë problem me këtë. Thjesht e gjej pak patetike të fitosh jetesën duke nxjerrë gjërat përpara momentit kur në të vërtetë duhet të dihen”.
Një fjali që përmbledh mirë qasjen e trajnerit të ri të kombëtares: asnjë shqetësim i veçantë për faktin që grumbullimet mund të bëhen publike më herët, por një kritikë e qartë ndaj atyre që ndërtojnë aktivitetin e tyre mbi publikimin e informacioneve përpara njoftimit zyrtar.
Ndërkohë, risia e vërtetë është tashmë te shifrat. Dyzet e katër lojtarë, dy grupe, 16 debutues dhe katër ndeshje: Klopp ka zgjedhur ta nisë epokën e tij në krye të Gjermanisë duke zgjeruar menjëherë kufijtë e kombëtares. Përgjigjja e parë do të vijë nga fusha, duke nisur me sfidën e Amsterdamit kundër Holandës më 24 shtator.