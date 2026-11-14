“I ka duart e lidhura…”, Rama kursen përjashtimin e Veliajt nga PS

Mbledhja me dyer te mbyllura e Asamblesë së Partisë Socialiste ka prodhuar edhe një përplasje tjetër të fortë mes Edi Ramës dhe Elisa Spiropalit.

Burime eksluzive të Lapsi.al nga brenda mbledhjes thanë se pas fjalës së Spiropalit, kryetari i PS-së i ka propozuar Asamblesë përjashtimin e saj nga partia. Sic mëson ekskluzivisht Lapsi.al, Spiropali mbajti një fjalë të gjatë në asamble me akuza kundër Ramës dhe mënyrës se si PS qeveris dhe si po drejtohet partia.

Fill pas kësaj, Rama bëri edhe propozimin e papritur për përjashtimin e saj. Vec kësaj Rama propozoi masë edhe për Plarent Ndrecën, avokatin e Erion Veliajt.

Rama kurseu Erion Veliajn nga përjashtimi, për të cilin tha se “për atë jo, se i ka duart e lidhura”.  Këto dy kërkesa të Ramës pritet të hidhen në votim nga Asambleja e PS.

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