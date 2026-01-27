I hodhën gotë me birrë, Kaio Jorge e kap fluturimthi dhe e pi: gjesti që ndezi derbin

Derbi i Minas Gerais mes Cruzeiro dhe Atlético Mineiro, i vlefshëm për javën e pestë të kampionatit shtetëror brazilian, dhuroi një nga ato momente të destinuara të mbeten në kujtesë përtej rezultatit përfundimtar. Një ndeshje tashmë e mbushur me tension dhe rivalitet u shndërrua në një spektakël të papritur falë një feste sa provokuese aq edhe surrealiste nga Kaio Jorge.
Në minutën e 25-të të pjesës së parë është Kaio Jorge ai që zhbllokon ndeshjen, duke kaluar Cruzeiron në avantazh. Sulmuesi e finalizon aksionin me gjakftohtësi dhe më pas vrapon drejt flamurit të këndit për të festuar nën sektorin e zënë nga tifozët e Atlético Mineiro. Pikërisht aty ndodh e paimagjinueshmja: nga tribuna hidhet në fushë një gotë birre, me shumë gjasa me qëllimin për të ndërprerë festimin.
Kaio Jorge, megjithatë, reagon në mënyrë të bujshme. Me reflekse perfekte e kap gotën në ajër, pi një gllënjkë përpara publikut të habitur dhe më pas e hedh tutje, sikur të ishte pjesë përbërëse e festës. Stadiumi mbetet pa fjalë, ndërsa skena kapet menjëherë nga kamerat dhe shpërndahet në rrjetet sociale brenda pak minutash.
Kaio Jorge ndez derbin duke pirë një birrë të hedhur nga tifozët kundërshtarë
I pakënaqur me kaq, sulmuesi vendos të shtojë dozën: disa hapa vallëzimi përpara tifozëve rivalë dhe një buzëqeshje përçmuese që i nxjerr jashtë vetes tifozët vendas. Një gjest që ndez edhe më shumë gjakrat, por që në të njëjtën kohë hyn me të drejtë në galerinë e festimeve më ikonike të futbollit brazilian.
Mes polemikave, duartrokitjeve dhe ironisë, derbi u pasurua kështu me një episod të destinuar të mbahet mend gjatë. Sepse në Brazil, ndonjëherë, futbolli arrin ende të befasojë të gjithë.
😂 Lo mismo controla un balón que una CERVEZA
😅 A Kaio Jorge no se le cae ni una gota, y encima le pega un trago pic.twitter.com/cBwIlA1Xve
— Tiempo de Juego (@tjcope) January 25, 2026