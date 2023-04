I gjithë rrjeti “kryqëzon” Megi Pojanin shkak video në varreza

Megi Pojanit në varreza duke u tallur ka ngjallur shumë reagime në rrjet. Një prej tyre ishte dhe reperi Noizy, e më pas Stresi. Noizy ka ndarë videon e Megit në profilin e tij në Instagram, duke e kundërshtuar drastikisht veprimin e saj, e madje thotë se ajo duhet të mos ndiqet më nga njerëzit.

“What a dumb bitch, kshu do tallen stermbesat e tua me ty mer kok bole femer, po ti sma merr mendja te behesh me mbesa o ftyr patate Edhe ajo qe te filmon ty.. this face cost money thot, this face should be canceled gjith ata qe e ndjekin @megipojani”

Komentit të Noizyt, i bashkangjitet edhe Stresi i cili shkruan për Megin: Zhulse e grades 1

Motra e Megit, Marsela ka hedhur një video në InstaStory, ku tregon Megi Pojanin duke pastruar varrin, qeshur, kërcyer dhe duke u tallur para familjarit të tyre të ndjerë. Videoja në fjalë tashmë është bërë virale dhe ka marrë komente nga më të ndryshmet, kryesisht negative.