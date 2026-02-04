I doli emri në Epstein, BBC: Ish-Princi Andrew është larguar nga Kështjella Windsor

Ish-Princi Andrew ka lënë rezidencën e tij luksoze në Windsor për t’u zhvendosur në pronën mbretërore të Sandringham. BBC raporton se Andrew Mountbatten-Windsor u largua nga Lozha Mbretërore të hënën.
Ky zhvillim vjen në një kohë kur presioni ndaj tij është rritur për shkak të lidhjeve të mëparshme me financierin amerikan Jeffrey Epstein.
Sipas raportimeve të gazetës The Sun, Princi Andrew aktualisht po qëndron në një banesë të përkohshme, Wood Farm Cottage, ndërsa rezidenca e tij e përhershme në të njëjtën pronë, Marsh Farm, është duke iu nënshtruar punimeve të rinovimit.