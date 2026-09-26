I akuzuari për shpërthimin në Nord Stream, DW: A do ta ekstradojë Kroacia Vladimir Zhuravlev?

Avokatët e zhytësit ukrainas Vladimir Zhuravlev do të apelojnë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pula, i cili u publikua këto ditë, se klienti i tyre mund të ekstradohet në Gjermani. “Ne presim që Gjykata e Lartë Penale e Republikës së Kroacisë të pranojë apelin tonë”, na tha Ljubo Pavasoviq Viskoviq, një nga mbrojtësit e Zhuravlevit në Kroaci. Periudha e apelit zgjat tre ditë nga marrja e vendimit me shkrim, ndoshta duke përfshirë edhe fundjavën e ardhshme.
Ukrainasi u ndalua në Pula në gusht. Gjermania po e kërkon atë me akuzën e shpërthimit të tubacionit të gazit Nord Stream. Vitin e kaluar, Polonia kishte refuzuar ta ekstradonte Zhuravlevin, por Gjermania ngriti një padi të re në fillim të këtij muaji. Këtë herë me kualifikimin më të vështirë – për krim lufte dhe shkatërrim prone civile, në vend të krimit të parë për sabotim.
Ndikimi i politikës në gjyqësor
Vendimi polak u interpretua përmes motiveve politike dhe është e vështirë të besohet se nuk ka të paktën një ndikim të barabartë të politikës edhe në gjyqësorin në Kroaci. Damir Grubisha, ish-diplomat dhe profesor në pension i Fakultetit të Shkencave Politike në Zagreb dhe Universitetit Amerikan në Romë, beson se normat ligjore në atë nivel nuk luajnë më një rol të rëndësishëm.
“Nuk ka më të bëjë fare me ligjin, është zhvendosur në sferën e politikës së pastër. Presidenti polak ndërhyri me vlerësimin se ishte mbrojtje ushtarake, dhe ne e dimë kush është armiku, prandaj – nuk ka ekstradim”, tha ai për DW, duke shtuar se ne jemi të detyruar të respektojmë Urdhërin Europian të Arrestit (EUN) në parim. Por ai është i bindur se interesi ekonomik gjerman del në pah edhe në këtë rast, i përforcuar nga kriza energjitike.
Energjia globale dhe kaosi gjeopolitik
“Gjithçka ndryshoi kur Rusia sulmoi Ukrainën, por nevojat mbetën të njëjta, ndërsa ekonomia po ngadalësohet”, thotë Grubisha. Ai është i mendimit se në këto gjëra, Kroacia po përpiqet të përshtatet me më të fortët në BE, me faktin se nuk i kushton shumë rëndësi çështjes së ekstradimit të zhytësit ukrainas në kontekstin e përgjithshëm. Ai e sheh problemin në faktin se bota po bie në kaos global të energjisë dhe në një situatë gjeopolitike në të cilën dobësitë politike dhe ekonomike evropiane dalin në pah në mënyrë dramatike.
“Një konspiracion ndërkombëtar mediokriteti është në fuqi, diplomatët janë larguar nga marrëdhëniet ndërkombëtare. Edhe Henry Kissinger ose John Mearsheimer, për të mos përmendur më tej, mbështetën shumë më tepër përpjekje për një zgjidhje diplomatike në Ukrainë, por vendimet merren larg çdo logjike të politikës së jashtme. Kjo nuk do të dalë mirë për Kroacinë, Gjermaninë apo BE-në”, përfundoi Damir Grubisha.
Sfidat e ekstradimit
Analisti politik Davor Gjenero gjithashtu beson se këtë herë Kroacia nuk duhet ta kishte respektuar kërkesën gjermane, duke vënë në dukje se është i vetëdijshëm se sa shumë varet Kroacia nga Gjermania në aspektin ekonomik dhe politik. Sipas tij, ende ka dyshime nëse bëhet fjalë për krim lufte apo ndonjë vepër tjetër civile.
“Ky lloj vendimi për ekstradim, nëse ndodh, është shumë i rrezikshëm. Ne jemi një anëtar i vogël, i varfër dhe pa ndikim i BE-së, ndërsa Polonia është tashmë një nga fuqitë kryesore. Por ekziston ai precedent polak, në rastin e të njëjtit ukrainas, i cili mund të përdoret”, theksoi Gjenero. Sado që duket se Republika e Kroacisë ka marrë tashmë një qëndrim, mendimet për këtë padyshim ndryshojnë ndjeshëm. Por nuk duhet të presim përgjigjen përfundimtare për më shumë se disa ditë pas afatit të apelimit./DW