I akuzuar për dosjen “Epstein”, ish-kryeministri i Norvegjisë tenton vetëvrasjen

Ish-kryeministri norvegjez dhe ish-kryetari i Komitetit Norvegjez të Çmimit Nobel, Thorbjorn Jagland, është në spital pasi tentoi të bënte vetëvrasje.
Incidenti vjen ndërsa policia norvegjeze po e heton atë nën dyshimin për “korrupsion të rëndë”, që lidhet me lidhjet e tij të kaluara me financierin e dënuar amerikan Jeffrey Epstein, i akuzuari si përndjekës dhe shfrytëzues seksual, i cili kreu vetëvrasje në burg në vitin 2019.
Media norvegjeze nuk ka zbardhur detaje nga dinamika e ngjarjes apo rrethanat, duke u treguar të rezervuara, sikurse edhe autoritetet.
Ndërkohë, Instituti Norvegjez i Nobelit i ka kërkuar Jaglandit një shpjegim zyrtar për çdo përfitim financiar që dyshohet se ka marrë nga Epstein gjatë kohës së tij në Komitetin e Nobelit.
Në dosjen “Epstein” emri i Jagland del edhe në lidhje me Shqipërinë, ku shprehej mes të tjerash në mesazhet e tij se “Në Tiranë ka vajza të jashtëzakonshme”, referuar vizitave që kishte bërë në Shqipëri në kuadër të aktiviteteve zyrtare të Këshillit të Evropës.
Drejtori i institutit, Kristian Berg Harpviken, ka deklaruar publikisht se çdo transaksion i rëndësishëm financiar gjatë periudhës në fjalë do të përbënte shkelje të kodit të etikës.
Sipas gazetës norvegjeze Verdens Gang, duke cituar dokumente të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, Jagland dyshohet se i ka kërkuar Epstein të garantojë blerjen e një apartamenti, pa u bërë i ditur rezultati i kërkesës.
Të njëjtat dokumente thonë se Jagland është pritur në rezidencën e Epstein në Neë York në vitin 2018, si dhe në apartamentin e tij në Paris në vitet 2015 dhe 2018. Përveç kësaj, ish-kryeministri dhe familja e tij dyshohet se kanë planifikuar një udhëtim në ishullin privat të Epstein në vitin 2014 , i cili në fund nuk u zhvillua.
Ministria e Jashtme Norvegjeze njoftoi se do t’i kërkojë Këshillit të Evropës të heqë imunitetin e Jagland si ish-sekretar i Përgjithshëm i Organizatës.
Politikani 75-vjeçar shërbeu si Kryeministër i Norvegjisë nga viti 1996 deri në vitin 1997, President i Komitetit të Çmimit Nobel për Paqen nga viti 2009 deri në vitin 2015 dhe Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës nga viti 2009 deri në vitin 2019.