Hyrja në fuqi e rregullores së BQK-së, Kurti: Me informacionet që i kam gjithçka po shkon në rregull

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti pas homazheve të zhvilluara ditën e sotme me rastin e 34-vjetorit të rënies së dëshmores Elfete Humolli ka folur edhe në lidhjr me vendimin e BQK-së për rregulloren e re. Rregulloja u vendos në fuqi ditën e sotme ndërsa Kurti u pët për çështjen. Kryemininstri i Kosovës u shpreh se faza tranzitore ka nisur prej dhjetorit të vitit të kaluar dhe gjithçka ka shkuar në rregull.

“Pikërisht përgatitjet e suksesshme për zbatimin e rregullores së BQK-së kanë alarmuar Beogradin zyrtar dhe ata më pastaj u përpoqën që të përhapin panik nëpërmjet një fushate që trumbetohej nga kreu i shtetit atje. Me informatat që i kam gjithçka po shkon në rregull, por, nëse ka ndonjë vërejtje a ankesë, ne do ta adresojmë me seriozitetin më të lartë dhe me shpejtësinë më të madhe”, u shpreh ai.

Kurti u shpreh se BQK është institucion i pavarur dhe se institucioneve të pavarura nuk mund t’i mbivendosen politikanët.

“BQK është institucion i pavarur i Kosovës, nuk munden politikanët t’i mbivendosen institucioneve të pavarura të shtetit, sepse asisoj e humbim karakterin e republikës demokratike për vendin tonë të pavarur. Kushtetutshmëria, ligjshmëria, vendimmarrja e institucioneve të pavarura nuk mund të negociohen nga politikanët”, shtoi Kurti.