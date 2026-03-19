Hungaria bllokon kredinë për Ukrainën, Orban: Pa naftë, nuk ka para

Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orbán, ka paralajmëruar se vendi i tij nuk do të mbështesë dhënien e një kredie prej 90 miliardë eurosh për Ukraina, derisa të rikthehet furnizimi me naftë ruse përmes tubacionit Druzhba.

Duke folur nga Brukseli, Orbán theksoi se qëndrimi i Hungarisë është i qartë: “Ne do ta ndihmojmë Ukrainën kur të kemi naftën tonë, të cilën ata po e bllokojnë. Deri atëherë, nuk mund të mbështesim asnjë propozim në favor të ukrainasve.”

Kredia konsiderohet jetike për Kievin, i cili ka nevojë për fonde për të përballuar luftën me Rusinë gjatë viteve 2026-2027. Megjithatë, Orbán ka refuzuar të japë miratimin për procedurat e lirimit të saj pa rifillimin e rrjedhës së naftës përmes Druzhba-s, që kalon në territorin ukrainas.

Tubacioni u dëmtua nga sulmet ruse në janar, ndërsa Budapesti akuzon Kievin për vonesa në riparimin e tij. “Pa naftë, nuk ka para,” ka deklaruar më herët Orbán.

Qëndrimi i tij ka shkaktuar reagime të forta nga liderët evropianë. Kryeministri i Finlandës, Petteri Orpo, e kritikoi hapur, duke thënë se “ai po e përdor Ukrainën si armë në fushatën e tij zgjedhore dhe kjo nuk është mirë”, duke shtuar se ekzistonte një marrëveshje e mëparshme mes palëve.

Scroll to Top