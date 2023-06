Humbja në Bjellorusi rrëzon Giresse nga pankina: Kosova shkarkon teknikun francez

Tre barazime e një humbje, ky ka qenë bilanci i Alain Giresse në pankinën e Kosovës në fushatën kualifikuese drejt Euro2024. Tekniku Francez është shkarkuar nga Federata e Futbollit të Kosovës pas humbjes 2-1 me Bjellorusinë. Renditja e Dardanëve është kompromentuar me tre pikë në katër ndeshje. E me Zvicrën që kryeson Grupin I me 10 pikë, Rumaninë 8 e Izraelin 7, gjërat duken të humbura.

Nëpërmjet një komunikate për shtyp, Federata kosovare njoftoi se ndërprerja e bashkëpunimit është arritur në mënyrë konsensuale, me Giresse të ndërgjegjshëm se rezultatet kanë qenë negative.

Në Bjellorusi gabimet individuale shembën shpresat e skuadrës së teknikut francez. Një gabim flagrant në pasimin prapa i mbrojtësit Kryeziu i dha mundësinë e avantazhit bjellorusëve. Në minutën e 73’ Morozov zhbllokoi ndeshjen, ndërsa i preu këmbët të besuarve të Giresse, në momentin e tyre më të mirë. E pas 2 minutash Ebong dyfishoi rezultatin për ta bërë të pakthyeshëm. Goli i vetëm për Kosovën u shënua nga Muriqi me penallti. Sulmuesi i Mallorca shënoi në minutën e 87′, shumë vonë për të ndryshuar fatet e një ndeshje që mund të kishte shkuar ndryshe.

KOMUNIKATA E FEDERATËS:

20 qershor, 2023 – Federata e Futbollit e Kosovës njofton opinionin që me marrëveshje të dyanshme me përzgjedhësin, Alain Giresse është vendosur për ndërprerjen e bashkëpunimit. Deri të ky vendim, vjen pas humbjes në ndeshjen e fundit kundër Bjellorusisë (1:2).

Federata e Futbollit e Kosovës e falënderon trajnerin Giresse për angazhimin dhe punën e tij gjatë periudhës sa ishte në krye të Kombëtares së Kosovës.

Në të ardhmen priten reforma të mëtejshme në ekipin kombëtar.