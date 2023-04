Humbi maskën e fatit, Osimhen dëmtohet të nesërmen: mungon me Milan e rrezikon Champions

Bestytënia nuk është kurrë e tepërt. Nëse dikush ka ndonjë dyshim, prova është Victor Osimhen. Sulmuesi vetëm dy ditë më parë humbi maskën e tij të fatit e tani mëson se është i dëmtuar. Në fakt, sulmuesi i të kaltërve është rikthyer nga kombëtarja duke u ankuar për shqetësim në aduktorin e majtë. Kontrollet instrumentale kanë treguar një dëmtim shpërqendrues. Për momentin shkalla e dëmtimit dhe periudha e rikuperimit nuk janë ende të qarta. Por sulmuesi me siguri do të humbasë ndeshjen e madhe kundër Milan, të planifikuar për të dielën në mbrëmje. Lojtari më pas do të rivlerësohet javën e ardhshme.

Prania e Osimhen, është gjithashtu seriozisht në dyshim për ndeshjen e parë të Champions League, përsëri me kuqezinjtë, më 12 prill. Në fakt, pritet që ai të qëndrojë i ndaluar për rreth 15-20 ditë, siç ka konfirmuar edhe presidenti Aurelio de Laurentiis. “Ai duhet të jetë jashtë për disa javë, shpresojmë”, tha numri 1 i Napolit. “Besim për ndeshjen e parë kundër Milan? Ka gjithmonë ndeshje ku rezultatet janë të treja, nuk i dihet kurrë. Milan është një skuadër e çuar përpara me mjeshtëri nga Scaroni dhe Maldini. Ata kanë pronarë të rinj dhe lojtarë shumë të mirë. Edhe atyre u mungon dikush. Shpresojmë që forcat të jenë të balancuara për t’i dhënë tifozëve një shfaqje të bukur”, shtoi ai.

SITUATA NË SKUADËR

Për pjesën tjetër, “në seancën stërvitore, grupi, pas një faze fillestare të aktivizimit dhe lojërave të demit në fushë të reduktuar, u kryen ushtrime tekniko-taktike dhe punë në grupe. Diego Demme luajti të gjithë seancën në grup. Mbrojtësi i djathtë Bereszynski, i cili gjithashtu u dëmtua në kombëtare, bëri punë të personalizuar në fushë. Frank Anguissa u rikthye nga impenjimi me kombëtaren dhe e kaloi të gjithë seancën me grupin njoftoi Napoli.