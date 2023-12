Horoskopi për të shtunën, 9 Dhjetor 2023

Dashi

Ekziston një klimë pozitive yjore që parashikon emocione për të gjithë sektorët. Historitë e dashurisë në krizë, ose jo të përcaktuara mirë, do të fitojnë stabilitet të madh. Ditë e mirë edhe për të gjithë ata persona që janë vetëm, do të kenë një të shtunë të mbushur me takime dhe flirte. Do të keni një ditë entuziaste dhe me projeksion të madh për të ardhmen, vendimtar në frontin e punës, profesional dhe financiar.

Demi

Hëna është në kundërshtim me shenjën tuaj përsa i përket frontin emocional. Ju do të flisni shumë dhe do të thoni gjëra të gabuara në kohën e gabuar. Me partnerin/en, marrëveshja nuk do të jetë e lehtë! Do të jetë një fundjavë me angazhime të mëdha për beqarët që ndër të tjera do të duhet të rindezin një zjarr të së shkuarës. Puna dhe përkushtimi juaj njihen dhe vlerësohen. Ju do të jeni të kënaqur me rezultatet e arritura.

Binjakët

Sot do të jetë një ditë reflektimi: ju keni ardhur në përfundimin se karakteri i papajtueshmërive me partnerin/en ndoshta nuk do të përmbushet kurrë, vendimi juaj është që të vazhdoni më tej. Për zemrat e vetmuara sigurisht që nuk është një moment i mirë, por fatmirësisht jeni të rrethuar nga miq të sinqertë. Pas kaq shumë pritshmërive, më në fund Jupiteri ju ofron një punë në lartësinë tuaj që do t’ju japë shumë kënaqësi të rastit.

Gaforrja

Dita premton të jetë paqësore dhe ju jeni gati për të organizuar një fundjavë relaksi dhe emocionuese me të dashurin/ën tuaj. Gëzoni këtë ndërhyrje të këndshme të yjeve! Një ditë plot ngjarje edhe për shumë nga beqarët të cilët do të jenë protagonistë absolutë dhe do të kenë shumë arritje. Në punë, më në fund do të jetë koha që të sqarohen situatat dhe sjelljet e caktuara me kolegët.

Luani

Pasiguritë dhe vlerësimet e pasakta mund t’ju bëjnë të bëni hapa të gabuar në dashuri. Kush do të marrë hapin e madh do të sulmohet nga aq shumë dyshime, por nuk duhet të keni frikë, gjithçka do të kalojë. Qetësi e madhe dhe mundësi takimesh interesante për beqarët. Lajme të shkëlqyera dhe mundësi profesionale për të gjithë, interes të madh për një ndryshim biznesi.

Virgjëresha

Për ata që jetojnë në çift prej një kohe të gjatë, pavarësisht çdo keqkuptimi apo vështirësie me të cilën mund të përballen do arrijnë të rikthejnë qetësinë midis tyre. Madje është një kohë e mirë për të hedhur edhe hapa për një të ardhme së bashku. Për ata që janë vetëm, do të ketë takime interesante. Një ditë e mbushur me shumë zgjedhje të rëndësishme, disa vendime do të jenë strategjike për të ardhmen tuaj profesionale.

Peshorja

Ju keni një dëshirë të madhe për risi, për të ndryshuar rutinën. Përfitoni nga fundjava për t’u larguar nga fytyrat e njëjta dhe angazhimet e zakonshme të të gjitha kohërave! Marrëveshja me partnerin/en do të jetë e këndshme. Edhe beqarët do të duan të përjetojnë diçka të madhe. Jupiteri do të imponojë kujdes në krahun e punës dhe atë ekonomik.

Akrepi

Përkundër angazhimeve të ngutshme, sot ju jeni të organizuar, efikas dhe të vendosur të mos dëgjoni ata që përpiqen t’ju nxitin. Në mbrëmje, me partnerin/en priten momente të shkëlqyera. Ata që janë vetëm janë shumë të kërkuar dhe do të peshojnë çdo zgjedhje. Me Marsin që kundërshton kthimin e humorit të keq do përjetoni momente të mira në sferën e punës. Mundohuni të mendoni pozitivisht.

Shigjetari

Në dashuri sot nuk do të përjetoni atë emocion të veçantë që bashkon dy zemra, ndoshta ju jeni të hutuar nga diçka tjetër. Marrëveshja me disa miq të rinj është e shkëlqyer. Yjet janë të sjellshëm edhe me beqarët që kërkojnë dashuri të vërtetë, flirtime të mundshme të forta! Falë Uranit sot ju do të tregoni të gjithë besueshmërinë dhe miqësinë tuaj për ata në vështirësi. Do të jeni altruistë me kolegët tuaj.

Bricjapi

Mbani sytë hapur për lajmet në frontin sentimental dhe jetoni atë që vjen, duke shmangur projektet sfiduese. Lajme dhe surpriza, disa probleme në familje edhe nëse zgjidhen, do t’ju fusin në mendime. Beqarët do të ruajnë humorin e tyre të mirë dhe buzëqeshje pavarësisht nga vështirësitë. Edhe nëse jeni të lodhur, performanca juaj profesionale do të jetë e pashmangshme.

Ujori

Sot do të ndodhin ngjarje të këndshme dhe të papritura që do t’ju mbushin me gëzim, dhe do të befasoheni nga iniciativat e personit që keni pranë jush. Beqarët do të kenë mundësinë jo vetëm për të shijuar veten, por edhe për të takuar njerëz shumë interesantë. Jupiteri do të japë shtysë të madhe për rritjen tuaj profesionale me mundësi të shkëlqyera për ata që kërkojnë punë.

Peshqit

Dita e duhur për të dhënë një pikë kthese në një histori dashurie që po përjetoni. Rruga është e hapur për konsolidim ose krizë. Beqarët sot do të jetë në gjendje për të shkurtuar kohën për atë që ata duan të bëjnë dhe për të kultivuar interesat e tyre. Çdo gjë është e ngadaltë në krahasim me nevojën tuaj për punën, ende asgjë konkrete në horizont.