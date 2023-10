Horoskopi për të shtunën, 7 Tetor 2023

Dashi

Marrëdhënia në çift do jetë e mrekullueshme gjatë kësaj dite. Nuk do debatoni për asgjë me partnerin/en, përkundrazi do zgjidhni gjithçka me maturi dhe qetësi. Beqarët mund të kenë njohje të reja, por nga ato mund të fillojnë vetëm histori dashurie të shkurtra. Të ardhurat fatmirësisht nuk do kenë probleme.

Demi

Ditë e paqëndrueshme dhe e mbushur me debate të njëpasnjëshme për jetën tuaj në çift. Kujdes me gjithçka që do thoni sepse mund ta lëndoni thellë partnerin/en. Beqarët do kenë takime dhe propozime, por vetëm kaq sot. Ditë e turbullt për financat. Mirë do ishte të shmangnit çdo lloj investimi apo transaksioni.

Binjakët

Ambient shumë i ngrohtë në jetën tuaj në çift. Do ndiheni më afër se kurrë me partnerin/en dhe do flisni me të edhe mbi tema të cilat më parë kishit turp. Beqarët më mirë të qëndrojnë vetëm edhe sot që të mos kenë zhgënjime dhe të mos lëndohen. Financat do jenë në të njëjtën gjendje si disa kohë më parë.

Gaforrja

Dialogu në çift do ekzistojë gjatë gjithë kësaj ditë dhe do e keni të lehtë të merreni vesh me njeri-tjetrin. Edhe momentet romantike do jenë të shumta. Beqarët me shumë gjasë do i rikthehen një dashurie të vjetër, por që për ta ka pasur rëndësi të madhe. Në planin financiar duhet të shmangni operacionet e mëdha.

Luani

Falë mbështetjes që do iu japin yjet marrëdhënia në çift do shkojë më së miri sot. Personi që keni në krah do ju bëjë të ndiheni si mbi re. Edhe beqarët do e gjejnë personin e duhur me të cilin do ja vlejë të krijojnë një lidhje. Financat edhe mund të jenë të trazuara për shkak se do ju duhet të kryeni disa shpenzime të nevojshme.

Virgjëresha

Ka shumë mundësi që jeta juaj në çift të marrë një tjetër drejtim sot. Do i shprehni më tepër ato që ndjeni dhe do bashkëpunoni për gjithçka me atë që keni në krah. Beqarët do kenë gjëra të tjera për të menduar dhe nuk do e mbajnë mendjen tek krijimi i një lidhjeje. Të ardhurat do përmirësohen dalëngadalë.

Peshorja

Ambient i zymtë sot në jetën tuaj në çift. Mezi do prisni që dita të mbarojë duke shpresuar se të nesërmen gjithçka do ndryshojë. Beqarët do bëjnë mirë të mos ju besojnë të gjithë atyre që do i joshin. Perspektivat financiare janë të mira kështu që mund të kryeni edhe ndonjë investim.

Akrepi

Asnjë planet nuk do prekë drejtpërdrejt sektorin e dashurisë së çifteve sot, megjithatë marrëdhënia në çift do ketë probleme. Kujdes me kokëfortësinë. Beqarët duhet të tregohen edhe më të hapur nëse duan të gjejnë një person për të krijuar lidhje. Në planin financiar mos ndërmerrni rreziqe.

Shigjetari

Ditë e mrekullueshme kjo e sotmja për të dashuruarit. Do i harroni të gjitha mosmarrëveshjet që keni pasur dikur dhe do mendoni vetëm për të ardhmen. Beqarët nuk do e kërkojnë me ngulm dashurinë sepse edhe ashtu si janë ndihen mirë. Në planin financiar shpenzoni sa ua mban xhepi.

Bricjapi

Ndikimi i yjeve do jetë shumë i madh sot në jetën tuaj në çift. Do kuptoheni më së miri me njeri-tjetrin dhe askush nuk do ua prishë harmoninë. Beqarët do takojnë persona interesantë nëpër festat ku do shkojnë. Në planin financiar duhet të tregoheni të matur edhe pse situata nuk do ketë probleme.

Ujori

Do largoheni paksa nga partneri/ja juaj sot dhe nuk do përjetoni ato emocione që keni dëshiruar. Dita nuk do jetë aspak e mirë dhe do mërziteni. Beqarëve do ju plotësohen dëshirat dhe do e gjejnë princin e tyre të kaltër. Në planin financiar duhet të tregoheni më të kujdesshëm.

Peshqit

Do keni më shumë nevojë për qëndrueshmëri në jetën tuaj në çift sot. Mirë do jetë të flisni hapur me partnerin/en dhe të dy së bashku të merrni vendimet e duhura. Beqarët do tërhiqen mjaft nga persona më të mëdhenj se ata. Në planin financiar duhet të merrni disa masa për të stabilizuar situatën.