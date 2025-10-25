Horoskopi për të Shtunën, 25 tetor 2025

Dashi
Marrëdhënia juaj ne çift nuk do ketë as problemin me te vogël gjate kësaj dite. Do ja kaloni me se miri me atë qe keni ne krah dhe do përjetoni ndjesi te reja. Beqaret do lëvizin çdo gur ne mënyrë qe te arrijnë ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë. Financat do jene me te mira se kurrë me pare. Do arrini t’i shlyeni te gjitha borxhet qe keni pasur.
Demi
Do ndiheni shume te lumtur gjate kësaj dite ne krahët e partnerit tuaj dhe do dëshironi qe te mos ndaheni për asnjë moment prej tij. Beqaret do duan te qëndrojnë vetëm edhe sot, por një person ne fakt do iu qëndrojë aq pranë saqë do i beje te ndryshojnë mendim. Financat do jene te vështira për t’u mbajtur te qëndrueshme. Kujdes me çdo lloj shpenzimi.
Binjaket
Do i qëndroni shume besnike parterit tuaj gjate kësaj dite edhe pse ne fakt tundimi do jete i madh. Beqaret duhet te shkojnë patjetër tek festa qe do organizoje kompania ku punojnë sepse mund te njihen me mire me disa persona. Ne te kundërt nuk do ketë te reja. Financat jo vetëm qe do jene te qëndrueshme, por situata do vije dita ditës duke u përmirësuar.
Gaforrja
Te dashuruarit do kalojnë një dite te mrekullueshme sot dhe te mbushur me emocione te veçanta. Ndonjëherë gjithçka do ju duket si një ëndërr. Beqaret do kenë disa takime interesante, por qe do duhet edhe pak kohe para se te kalojnë ne një tjetër stad. Ne planin financiar do jeni me shume fat. Situata do ketë ndryshime rrënjësore nga disa dite me pare.
Luani
Sot do filloni projekte te përbashkëta me partnerin tuaj te cilat do ju afrojnë edhe me tepër me njeri tjetrin. Nga ana tjetër do mund t’i zgjidhni me qetësi edhe ato probleme qe keni pasur. Beqaret do fillojnë tashme një lidhje me një person qe kane kohe qe e njohin, por qe nuk kane guxuar te shkojnë me tej. Me financat duhet te vazhdoni te tregoheni shume te matur.
Virgjeresha
Dite e mbushur me momente te lumtura kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Partneri do beje gjithçka qe ju te ndiheni s ame mire dhe te mos ju mungoje asgjë. Beqaret do kenë ndryshime rrënjësore ne mënyrë te papritur. Financat do ekuilibrohen mjaft dhe do keni mundësi te shlyeni borxhet e marra prej kohesh. Edhe për te shpenzuar nuk do keni me frike.
Peshorja
Jeta ne çift nuk do jete aq e mire sa ju e prisnit gjate kësaj dite. Ai qe keni ne krah nuk do ua plotësojë dot te gjitha dëshirat prandaj here pas here mund te mërziteni. Mos kërkoni gjera te pamundura. Beqaret jo vetëm qe do njohin persona interesante, por do ju duhet te marrin edhe vendime. Financat do jene ne një gjendje paksa delikate. Kujdes me shpenzimet.
Akrepi
Dite shume e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Ne disa momente do debatoni ashpër me partnerin e ne disa te tjera do dashuroheni ashtu si vetëm ju dini. Beqaret nuk do arrijnë as sot te takojnë personin e tyre te ëndrrave. Për financat do jete Saturni ai qe do kujdeset gjithë kohës. Gjendja nuk do jete aspak problematike.
Shigjetari
Do jeni shume konfuze sot ne jetën tuaj ne çift dhe nuk do dini çfarë hapash te hidhni me tej. Edhe partneri do jete shume i paqëndrueshmen ne ato qe do thotë. Beqaret ka rrezik te pëlqejnë një person qe nuk ehte i lire dhe nuk do kenë asnjë mundësi për ta pasur pas vetes. Për financat nuk duhet te shqetësoheni aspak. Gjendja do jete e qëndrueshme.
Bricjapi
Nëse keni nevoje qe gjerat te bëhen me serioze sot ne jetën tuaj ne çift duhet qe te flisni hapur me atë qe keni ne krah. Komunikimi mund te zgjidhe gjithçka. Beqaret nuk do jene shume te qarte pe rate qe duan te bëjnë me jetën e tyre dhe do i humbasin edhe disa mundësi te mira qe do iu jepen për takime. Me financat nuk duhet te luani dhe as te rrezikoni.
Ujori
Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite te trishtuar sot. Ka shume mundësi qe partneri t’i tradhtoje dhe ky do jete një zhgënjim i madh për ta. Beqaret duhet te tregohen edhe pak te duruar nëse duan vërtet te gjejnë personin qe do ju përshtatet. Financat nuk duhet lënë për asnjë çast pas dore. Mundohuni te bëni një riorganizim te situatës.
Peshqit
Mos bëni gabimin te tregoheni autoritare gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift sot sepse situata mund t’iu dale tërësisht jashtë kontrollit. Beqaret do njohin një person mjaft serioz dhe inteligjent ne te njëjtën kohe. Ne fakt këto janë tiparet qe ata pëlqejnë me se shumti. Financat do vazhdojnë te jene te mbrojtura edhe gjate kësaj dite.