Horoskopi për të Shtunën, 2 Mars 2024

Dashi

Pritet qe marrëdhënia juaj ne çift te ketë përmirësime te ndjeshme gjate kësaj dite. Ka ardhur koha t’i shprehni me tepër ato qe ndjeni dhe te përkujdeseni me tepër për partnerin. Beqaret me ne fund do e gjejnë personin qe i kishte bere te ëndërronin aq shume dhe do ndihen te plotësuar. Ne planin financiar duhet te mos merrni hua dhe te riorganizoni buxhetin.

Demi

Do keni shume besim tek partneri juaj sot, por ne mbrëmje do zhgënjeheni mjaft nga ai dhe do ndiheni keq. Beqaret edhe pse nuk do e gjejnë princin e tyre te kaltër nuk do mërziten aspak. Se bashku me miqtë do përjetoni kënaqësi te papërshkrueshme. Ne planin financiar situata do jete mjaft e stabilizuar. Do vazhdoni t’i menaxhoni me maturi dhe kujdes te ardhurat.

Binjaket

Venusi do iu mbështesë sot ne çështjet e zemrës. Do e kuptoni se e keni lënë pas dore partnerin tuaj dhe do mundoheni te “shlyeni” gabimet e bëra. Beqaret nuk duhet te sforcohen shume për te krijuar një lidhje, por t’ia lënë çdo gjë kohës. Ekuilibri financiar nuk do ketë probleme nëse ju shpenzoni aq sa ua mban xhepi dhe kujdeseni për te ardhurat.

Gaforrja

Te gjithë planetët do ndikojnë sot ne jetën tuaj ne çift, prandaj çdo gjë do jete e mundur. Nëse bëni pak me tepër lëshime ndaj partnerit ambienti do ngrohet me shume sesa mendonit. Për beqaret priten takime mjaft emocionuese te cilat do mund t’ua ndryshojnë jetën. Situata financiare do jete me e mire se kohet e fundit, por gjithsesi nuk duhet ta teproni me shpenzimet.

Luani

Ekuilibri do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Nuk do keni as mosmarrëveshjen me te vogël me partnerin dhe çdo gjë do shkoje me se miri. Për beqaret do ketë jo vetëm takime, por edhe dashuri me shikim te pare. Shfrytëzojeni ditën sa me shume qe te mundeni. Financat do kenë tronditje për shkak te pamaturisë qe keni treguar kohet e fundit.

Virgjeresha

Venusi dhe Marsi do ua bëjnë jetën ne çift edhe me te bukur gjate kësaj dite. Duke qene se te dy janë planet e ndjenjave, mbrëmja do jete edhe me e nxehte dhe emocionuese. Dashuroni ashtu si ta ndjeni. Beqaret duhet t’i mbajnë këmbët ne toke dhe te mos besojnë premtimet e pabaze te disa personave. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj kështu qe mund te kryeni edhe ndonjë shpenzim me tepër.

Peshorja

Dite përgjithësisht e mire kjo e sotmja për te dashuruarit. Do filloni te bëni edhe projekte ne çift ne mënyrë qe te siguroni një te ardhme te ndritur se bashku. Beqaret do kenë disa ndryshime ne jetën sentimentale, por nuk duhet te nxitohen për asgjë. Ne planin financiar tregohuni sa me vigjilent dhe mos kryeni shpenzime vetëm për t’ia bere qejfin vetes.

Akrepi

Gjate kësaj dite do keni me shume nevoje për pavarësi ne çift. Flisni me partnerin tuaj për ketë gjë dhe mos merrni vendime te nxituara. Nga ana tjetër shmangni edhe gënjeshtrat sepse ato do e ndërlikojnë mjaft situatën. Beqaret do bëjnë çdo lëvizje te mundshme për te gjetur personin ideal. Financat fatmirësisht do jene gjithë kohës te mbrojtura, prandaj nuk priten probleme.

Shigjetari

Dite mjaft e qëndrueshme dhe e bukur kjo e sotmja për te dashuruarit. Do e thelloni edhe me tepër bashkëpunimin ne çift dhe nga ana tjetër do kaloni momente te paharrueshme. Beqaret duhet te reflektojnë mire para se te pranojnë çdo lloj ftese. Financat duhen menaxhuar me kujdes. Mos rrezikoni as duke shpenzuar shume dhe as duke dhënë hua.

Bricjapi

Ne krahët tuaja partneri do ndihet si ne ëndërr sot dhe do ua shprehe pa pushim ndjenjat. Ambienti do jete gjithë kohës i nxehte dhe mjaft sensual. Beqaret do kenë me te vërtetë një takim vendimtar i cili do ua ndryshoje jetën. Jupiteri do jete planeti qe do iu sjelle fat ne planin financiar dhe do iu ndihmoje ta përmirësoni buxhetin sa hap e mbyll sytë.

Ujori

Edhe pse nuk do keni shume kohe për t’ia kushtuar partnerit tuaj, duhet te flisni me te dhe t’ia sqaroni situatën. Vetëm ne këtë mënyrë ai do iu kuptoje dhe nuk do mërzitet. Beqaret do kenë dëshire vetëm te përjetojnë emocione, kështu qe nuk ka rëndësi edhe nëse fillojnë thjesht një aventure. Ne planin financiar situata do përmirësohet fale disa projekteve te rëndësishme qe do përmbyllni.

Peshqit

Dialogu do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çift kështu qe do arrini t’i sqaroni edhe mosmarrëveshjet e vogla qe keni pasur. Beqaret duhet te mos mbyllen ne vetvete, por te dalin me miqtë dhe te njohin persona te rinj. Ne planin financiar do jeni luftarake dhe nuk do lodheni derisa ta gjeni zgjidhjen e duhur. Situata do jete e qete.