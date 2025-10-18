Horoskopi për të Shtunën, 18 Tetor 2025

Dashi
Venusi do krijoje mundësinë qe ju te kaloni një dite fantastike pranë atij qe dashuroni. Emocionet do jene te papërshkrueshme. Beqaret do ndihen shume mire me lirinë qe kane, por kur një person interesant t’i joshe, nuk do mund ta përballojnë dot. Financat do i menaxhoni me më shume maturi dhe kujdes, prandaj edhe gjendja nuk do jete e keqe.
Demi
Do jeni me shprehet dhe me pasionante sot ne jetën tuaj ne çift dhe gjithçka do shkoje me se miri mes jush dhe partnerit. Do i harroni te gjitha problemet qe keni pasur ne te shkuarën dhe do mendoni vetëm për te ardhmen. Beqaret do kenë një dite romaneske dhe plot surpriza. Ne planin financiar duhet pasur shume kujdes. Yjet ne fakt do ju nxitin te shpenzoni pa mase.
Binjaket
Saturni do luaje një rol shume te rëndësishëm sot ne jetën ne çift. Ky planet do e thelloje edhe me shume lidhjen qe keni krijuar. Do e keni me te lehte te shpreheni dhe te dashuroheni si e ndjeni. Beqaret nuk do e gjejnë as sot personin ideal, por nuk duhet te mërziten sepse kjo do ndodhe me shpejt sesa mendojnë. Financat do jene shume te mira.
Gaforrja
Do jeni me te drejtpërdrejtë sot ndaj atij qe keni ne krah dhe ne këtë mënyrë do mund te sqaroni disa mosmarrëveshje te se kaluarës. Nga ana tjetër duhet te largoni rutinën dhe te provoni eksperienca te reja. Beqaret do marrin shume propozime, por duhet te mendohen mire para se te pranojnë ndonjë. Me financat tregohuni gjithë kohës vigjilente.
Luani
Kjo do jete një dite e veçante për çiftet sepse pikërisht sot do merren vendime te rëndësishme te cilat mund te ndryshojnë edhe te ardhmen. Beqaret do fillojnë ta pëlqejnë jashtë mase një mik i cili i ka kuptuar ne momentet me te vështira. Ne planin financiar do jeni me fat dhe do arrini ta stabilizoni shume shpejt situatën. Do mund te hiqni edhe disa para mënjanë.
Virgjeresha
Do ju jepen mundësi pa fund për aventura kalimtare sot, por nëse nuk doni ta humbni përgjithmonë partnerin, as qe duhet t’iu shkoje neper mend t’i provoni ato. Beqaret nga ana tjetër duhet te përfitojnë sa me shume dhe duhet te hidhen ne sulm. Me financat duhet te vazhdoni ende te tregoheni vigjilente qe te mos keni vështirësi.
Peshorja
Dite shume e paqëndrueshme pritet te jete kjo e sotmja për ta qe janë ne një lidhje. Nuk do kuptoheni aspak me personin qe keni ne krah dhe kjo do sjelle debatet te njëpasnjëshme. Edhe beqaret do jene te paqarte për atë qe duan te bëjnë prandaj nuk do përfitojnë sa duhet nga ftesat qe do ju bëhen. Ne planin financiar do keni goxha përmirësime nëse nuk kryeni shpenzime ekstravagante.
Akrepi
Te dashuruarit do kenë një dite normale, pa debate, por edhe pa pasion te zjarrte. Merrini gjerat si t’iu vijnë pa u shqetësuar aspak për te nesërmen. Do joshni cilindo qe do shihni sot ju beqare dhe mundësitë për te filluar një lidhje te qëndrueshme do jene me te mëdha. Gjendja financiare do jete e mire. Mundohuni te hiqni disa para mënjanë për rastet e papritura.
Shigjetari
Pas një periudhe te mbushur me zënka, me ne fund do pajtoheni e mate qe keni ne krah. Do i kuptoni gabimet qe keni bere dhe te dy do dini te kërkoni falje. beqaret do fillojnë aventura kalimtare, por qe do i bëjnë te ndihen mire për disa kohe. Financat nuk do jene shume te mira, megjithatë fale ndihmës se disa miqve nuk do keni probleme serioze.
Bricjapi
Nëse jeni ne një lidhje duhet te bëni kujdes me debatet dhe mosmarrëveshjet qe do keni. Partneri do jene ne humor shume te keq dhe po u kalua caku do marre masa ekstreme. Beqaret duhet te tregohen sa me te hapur dhe te peritone nga ftesat qe do ju bëhen. Ne planin financiar duhet te tregoheni largpamës dhe te mendoni edhe për te nesërmen.
Ujori
Ju dhe partneri do krijoni një lidhje te qëndrueshme dhe mjaft te forte gjate kësaj dite. Gjerat do ecin edhe me mire sesa mendonit. Beqaret do fillojnë te njihen seriozisht me dike te cilin kane pak kohe qe e kane njohur. Financat nuk do jene te këqija, por dhe jo aq te mira sa për te kryer shpenzime kuturi. pak maturi do ju ndihmonte te ruani qëndrueshmërinë.
Peshqit
Te gjithë planetët do bëhen bashke sot dhe do ua bëjnë jetën tuaj ne çift sa me te bukur. Do e zgjedhoni ne shume kohe foljet “Dashuroj”. Beqaret do kenë flirtime pa fund, por ende nuk pritet te ndodhin lidhje te qëndrueshme. Me financat do merreni me shume se kurdoherë tjetër. Gjendja do vije duke u përmirësuar, prandaj mund te kryeni edhe ndonjë shpenzim me shume.