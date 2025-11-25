Horoskopi për të martën, 25 nëntor

Më poshtë gjeni parashikimin e horoskopit për ditën e martë, 25 nëntor 2025.
Dashi
Do jeni shume diskrete gjate kësaj dite me personin qe keni ne krah dhe te tjerët qe ju rrethojnë nuk do ju kuptojnë. Për ju e rëndësishme duhet te jete qe te merreni vesh vetëm me partnerin. Beqaret do e takojnë shpirtin e tyre binjak dhe do fillojnë një histori te bukur dashurie. Ne planin financiar duhen bere mire llogarite para se te hidhni çdo hap.
Demi
Nuk do iu pëlqejnë rregullat qe do vendose partneri ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe here pas here nuk do i zbatoni ato. Debatet do jene te njëpasnjëshme. Beqaret do i marrin gjerat me sportivitet dhe nuk do kërkojnë te bëjnë asgjë me ngulm. Buxhetin do e mbani gjithë kohës te ekuilibruar. Çdo shpenzime do e kryeni te mirë menduar.
Binjaket
Do jeni te vendosur gjate kësaj dite te bëni atë qe dëshironi ne jetën tuaj ne çift dhe partneri do jete i te njëjtit mendim. Do kaloni çaste te paharruara. Beqaret do fiksohen keq pas një personi i cili nuk do ju përshtatet ne asnjë pike. Mos bëni gabime për te cilat te pendoheni shpejt. Ne planin financiar do jeni me shume fat dhe do kryeni transaksione te rëndësishme.
Gaforrja
Do filloni te dyshoni sot për ndjenjat kundrejt partnerit tuaj dhe kjo do iu pengoje t’i çoni gjerat me tej. Mire është te flisni hapur me te sa me shpejt qe te mundeni. Beqaret do e fillojnë me ne fund një histori dashurie dhe do ndihen te plotësuar. Ne planin financiar mos u tregoni te pamatur sepse do futeni ne një udhëkryq pa dalje. Kujdes!
Luani
Do filloni projekte te përbashkëta sot me atë qe keni ne krah dhe bashkëpunimi do përforcohet. Beqaret do mundohen gjithë kohës ta bëjnë për vete dike qe kane kohe qe e pëlqejnë, por nuk do ja dalin dot mbanë. Gjendja e te ardhurave do jete goxha e mire. Nuk pritet asnjë surprize e keqe edhe sikur te kryeni ndonjë shpenzim me shume.
Virgjeresha
Dite goxha e animuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Çdo çast do jete edhe me i bukur nga ai qe ka kaluar dhe emocionet nuk do pushojnë. Beqaret do realizojnë një takim mbresëlënës dhe do fillojnë menjëherë një histori dashurie. Financat do kenë tronditje. Merrni masa sa me shpejt nëse nuk doni te mbeteni pa para.
Peshorja
Do keni goxha paqartësi sot ne jetën tuaj ne çift dhe do ju duhet pak kohe për t’i zgjidhur. Merrni kohen e duhur për te folur me qetësi. Beqaret do kërkojnë një person perfekt, pa te meta dhe pa vese. Jo vetëm sot, por gjithmonë kjo do jete e pamundur. Ne planin financiar do keni surpriza te njëpasnjëshme. Te ardhurat do kenë goxha përmirësime.
Akrepi
Do keni me shume se kurrë nevoje gjate kësaj dite te dashuroheni si kurrë me pare. Partneri do mendoje ne çdo moment t’iu surprizoje sa me shume. Beqaret fatkeqësisht do vazhdojnë te mbeten vetëm edhe pse mundësitë për takime nuk do mungojnë. Ne pune shpenzoni me kursim nëse nuk doni qe gjendja te ketë tronditje. Mendoni edhe për te nesërmen.
Shigjetari
Pas një kohe te gjate me zënka dhe debate, sot me ne fund do ndiheni me te qete. Do i sqaroni me qetësi disa probleme. Beqaret do takojnë një person qe do ua shtoje dëshirën për te jetuar. Emocionet do jene te njëpasnjëshme. Ne planin financiar duhet te hiqni menjëherë dore nga çdo lloj shpenzimi ne mënyrë qe gjendja te përmirësohet.
Bricjapi
Te gjithë planetët do bëhen bashke sot dhe do ju krijojnë një ambient te ngrohte për jetën ne çift. Do ndiheni me te dashuruar se kurrë me pare. Beqaret do enden me kot duke kërkuar dashurinë. Sot do jene fat sido qe te jete. Financat do rriten akoma me shume nga sa ju kishit menduar. Do keni mundësi te hiqni edhe para mënjanë.
Ujori
Yjet do ndikojnë pozitivisht sot ne jetën tuaj ne çift dhe marrëdhënia pritet te ketë disa përmirësime. Si ju ashtu edhe partneri do jeni te ndërgjegjshëm për gabimet e kryera. Për beqaret priten takime te këndshme. Kënaquni me aq njëherë pa kërkuar menjëherë lidhje. Financat do jene goxha delikate. Nuk është mire te kryeni shpenzime te konsiderueshme.
Peshqit
Do vazhdoni edhe sot te keni goxha probleme ne jetën tuaj ne çift dhe nuk do arrini dot te bini ne një mendje. Kujdes me marrjen e vendimeve. Beqaret do fillojnë aventura te këndshme dhe do ndihen te plotësuar për momentin. Financat nuk do arrini dot t’i stabilizoni kështu qe me vështirësi do ja dilni mbanë. falënderoni miqtë qe do ju mbështesin.