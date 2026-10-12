Horoskopi për të Hënën

Dashi
Jo të gjitha dëshirat dhe pritshmëritë tuaja do të realizohen sot. Ju mund të jeni treguar shumë naiv, ose keni shfaqur mungesë profesionalizmi. Ka shumë mundësi që frymëzimi juaj dhe durimi të mos kenë qenë mjaftueshëm. Megjithatë kjo nuk do të thotë se aspirtatat tuaja janë të dështuara.
Demi
Sot do të jetë e vështirë që të gjeni aleatë. Ju mund të qortoheni. Ata të cilët janë të martuar, do të shfaqin anë negative tek partneri dhe një konflikt i vjetër mund të shfaqet sërish. Nuk këshillohet që të filloni projekte të përbashkëta, më mirë shmangni zyrtarizimin e një partneriteti.
Binjakët
Tempi i ngjarjeve të planifikuara prej jush do të ngadalësohet. Ju nuk do të merrni një përgjigje të pritur prej kohësh, ose ajo do t’iu vijë shumë vonë. Mund të mbeteni të zhgënjyer nga dikush. Mos u rebeloni me fatin, por më mirë kaloni një ditë me përkushtim të plotë në punë.
Gaforrja
Aktivitetet tuaja do të kenë nevojë për themele të forta. Ju mund të fokusoheni në çështje që kanë të bëjnë me paratë, pronën, aftësitë e pashfrytëzuara apo burime të tjera. Interesat e fëmijëve për prindërit, mund të kthehen në prioritetin kryesor më 10 prill.
Luani
Një periudhë festive optimiste mund ti hapë rrugën një mjegulle. Mos lejoni që të përfshiheni nga mërzitja dhe depresioni për një kohë të gjatë, pasi në të kundërt do të humbni shpirtin tuaj luftarak. Problemet me të cilat do të përballeni sot, nuk do të jenë të reja.
Virgjëresha
Fitoret dhe dështimet, do të jenë njëlloj të rëndësishme për ju sot. Do t’iu garantohet besimi i brendshëm për të cilin keni nevojë dhe kjo gjë do të bëjë të mundur shijimin e suksesit falë përpjekjeve tuaja.
Peshorja
Planet tuaja të fundit mund të duken joreale. Shumë prej jush nuk do të humbin optimizmin, por do të tregohen tepër skeptikë. Ju mund të zhgënjeheni nga miqtë tuaj ose do të mendoni se nuk keni burime të mjaftueshme për të realizuar planet tuaja.
Akrepi
Kryeneçësia dhe vetëbesimi i tepruar mund t’iu bëjnë keq. Veproni në mënyre delikate dhe më të sofistikuar, në mënyrë që të realizoni synimet tuaja. Instikti i lindur ose i fituar do t’iu ndihmojë të veproni siç duhet.
Shigjetari
Gjatë kësaj dite nuk do të ketë ndonjë arsye serioze për t’u ndjerë të rënë moralisht. Çdo gjë do të jetë në drejtimin e duhur dhe nuk do të cenojë asnjë rregull të vendosur. Do të mërziteni disi për disa aktivitete të izoluara, siç mund të jetë humbja e ekipit tuaj të preferuar.
Bricjapi
Ky nuk është momenti më i mirë për tu marrë me riparime. Veprime të tilla duhet ti bëni vetëm nëse ndodheni në krizë. Mos shkoni në kërkim të miqve të rinj ose të ndihmës financiare. Mos merrni asnjë përgjegjësi shtesë, veçanërisht nëse nuk jeni shumë të qartë mbi detajet e ardhshme.
Ujori
Të metat tuaja në partneritet dhe pikat e dobëta mund të bëhen më të dukshme sot. Ju mund të keni mosmarrëveshje me eprorin tuaj, klientët dhe konsumatorët. Marrëdhëniet tuaja familjare dhe bashkëshortore mund të përkeqësohen.
Peshqit
Duhet të përqendroheni në detyrat taktike, pasi ato do të jenë shumë rëndësi në strategjinë e përgjithshme. Mos u mbingarkoni me punë shtesë, por në të njëjtën kohë mos u tregoni dembel duke shmangur edhe punën tuaj. Zbatimi i urdhrave të eprorit, mund t’iu duket diçka e vështirë, por duhet ta bëni.