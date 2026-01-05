Horoskopi për të Hënën, 5 janar 2026

Dashi
Yjet do ju krijojnë një ambient te këndshëm dhe relaksues gjate kësaj dite. Do ndiheni mjaft mire ne krahët e atij qe dashuroni. Beqaret gjithashtu do kenë mundësi te njohin një person me te cilin pas pak kohesh do fillojnë një lidhje. Financat do jene te mbrojtura nga yjet, megjithatë nuk është ende momenti i duhur për te kryer investime te mëdha.
Demi
Do kaloni çaste shume te lumtura gjate kësaj dite ju qe jeni ne një lidhje dhe do filloni te mendoni seriozisht për te ardhmen. Beqaret nuk do jene ne humor te mire kështu qe nuk do pranojnë kollaj te dalin me dike. Gjendje e financave do lere për te dëshiruar. ulini te gjitha shpenzimet nëse doni qe te mos bini ne humnere. Mendoni për te nesërmen.
Binjaket
Do tregoheni shume autoritare sot ne jetën tuaj ne çift dhe do jete pikërisht kjo gjë ajo qe nuk do i pëlqejë aspak personit qe dashuroni. Për beqaret do ketë takime, flirte dhe mundësi për aventura kalimtare. Do e kenë vete ne dore se çfarë do bëjnë me pas. Gjendja e financave nuk do ndryshoje nga disa dite me pare. Ju e dini mire çfarë taktike te ndiqni.
Gaforrja
Marrëdhënia ne çift pritet te përmirësohet ndjeshëm gjate kësaj dite. Do arrini te flisni hapur me personin qe keni ne krah dhe do kuptoheni me se miri. Beqaret do ndihen mire me statusin qe kane dhe nuk do kërkojnë ta ndryshojnë atë. Me shpenzimet tregohuni sa me te matur qe te mundeni sepse me vone nuk do ketë me rikthim mbrapa.
Luani
Nëse keni ende vetëm një lidhje dhe nuk keni organizuar asnjë ceremoni zyrtare, sot do filloni t’i mendoni seriozisht gjerat. Beqaret gjithashtu do mundohen te gjejnë mënyrën për ta bere për vete personin qe ju pëlqen. Me pak mund do ja dalin. Financat do kërkojnë me shume maturi dhe kujdes se kurrë me pare. Reflektoni mire para se te shpenzoni.
Virgjeresha
Do kaloni çaste fantastike gjate kësaj dite ne krahët e atij qe dashuroni dhe as qe do ju shkoje neper mend te shkëputeni për ndonjë çast prej tij. Beqaret do jene gati për aventura kalimtare. Mundësitë do jene te shumta. Nëse vazhdoni t’i menaxhoni me kujdes te ardhurat, gjendja do vije dalëngadalë duke u përmirësuar. Shume shpejt do kryeni edhe investimet e menduara.
Peshorja
Mos e privoni veten nga asgjë sot juve qe jeni ne një lidhje, por bëni thjesht atë qe ndjeni. klima yjore do jete e ngrohte dhe plot ngjyra. Beqaret duhet ende te bëjnë durim për ta bere për vete personin qe kane piketuar. Ne fillim ai do beje interesantin. Sektori i financave do jete i paqëndrueshëm. Vetëm ndihme e specialisteve mund t’iu nxjerre nga problemet.
Akrepi
Edhe pse do jeni plot angazhime, sot duhet patjetër te gjeni pak kohe për ta kaluar me partnerin. Nëse vazhdoni ta lini pas dore, lidhjes do i vije fundi. Beqaret do interesohen njëkohësisht për shume persona, por nuk do hedhin asnjë hap me asnjërin. Nëse shpenzimet i kryeni me maturi, gjendja e financave do vije duke u stabilizuar.
Shigjetari
Do afroheni edhe me shume me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe do ndani gjithçka me te. Edhe ata qe kane pasur probleme dhe vështirësi do ndiheni me te qete. Beqaret do jene ne humor dhe do jene gati për lidhje serioze si dhe aventura kalimtare. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj. Do kryeni te gjitha investimet qe keni dëshiruar.
Bricjapi
Për çdo brenge apo paqartësi qe te keni sot mbi lidhjen tuaj duhet te flisni me atë qe keni ne krah. Ai ehte i vetmi qe mund t’iu sqaroje dhe t’iu mbështesë. Beqaret do kenë takime mbresëlënëse te cilat do ua shtojnë dëshirën për te jetuar. te ardhurat do lënë shume për te dëshiruar. Nuk do mundeni dot as te kryeni shpenzimet e nevojshme.
Ujori
Çdo gjë do ju shkoje ashtu si e kishit menduar sot ne jetën tuaj sentimentale. Do ndiheni mjaft mire dhe te dashuruar marrëzisht pas partnerit. Beqaret do fillojnë ta shohin me një sy tjetër një mik te fëmijërisë. Nuk ka asgjë te keqe qe mes tyre te linde një ndjenje. Ne planin financiar nuk do keni për çfarë te qaheni. Gjendja do jete goxha e qëndrueshme.
Peshqit
Do tregoheni shume te arsyeshëm gjate kuaj dite ne jetën tuaj ne çift dhe gjerat do rrjedhin natyrshëm. Nuk pritet asnjë mosmarrëveshje me partnerin. Beqaret meshkuj do jene me më fat ne dashuri. Femrave do ju duhet te bëjnë akoma me tepër durim. Financat do jene gjate gjithë kohës te mbrojtura. Edhe po kryet ndonjë investim te vogël nuk do ketë probleme.