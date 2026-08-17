Horoskopi për të Hënën, 17 Gusht 2026

Dashi
Ne vend qe te mendoni për aventura dhe ta tradhtoni partnerin tuaj gjate kësaj dite, mundohuni te ndryshoni rutinën dhe te mendoni si ta bëni jetën ne çift sa me te bukur. Beqaret do jene joshës dhe do marrin propozime pa fund. Shume gjera kane për te qene me ndryshe për ta. Ne planin financiar fati do ju shoqërojë gjate gjithë kohës. Do ndiheni te qete kur te shpenzoni.
Demi
Marrëdhënia me partnerin do jete shume e mire gjate gjithë kësaj dite. Përfitoni për te folur hapur për një teme delikate te cilën prej kohesh e keni lënë mënjanë. Beqaret do realizojnë disa takime te veçanta te cilat do ua mbushin zemrën me gëzim. Buxhetin do e keni gjithë kohës ne vëmendje dhe nuk pritet asnjë vështirësi apo problem.
Binjaket
Dite shume e shpërqendruar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do merreni vesh ne asnjë moment me partnerin dhe mund te keni mosmarrëveshje te mëdha. Beqaret do jene te sinqerte me ata qe do i joshin dhe nuk do pranojnë te fillojnë një lidhje vetëm për te mos qëndruar vetëm. Ne planin financiar mos u tregoni aspak impulsive sepse do gaboni rende.
Gaforrja
Gjithçka qe keni dashur do mund t’iu realizohet gjate kësaj dite juve qe jeni ne një lidhje. Emocionet dhe kënaqësitë do jene te papërshkrueshme. Beqaret me shume gjase do bien ne dashuri me te parin qe do ju dale para dhe do fillojnë me te një histori dashurie te veçante. Ne planin financiar do keni gjithë kohës mbështetjen e Merkurit prandaj gjerat do ecin mire.
Luani
Pasioni do jete i zjarrte gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift kështu qe shfrytëzoni çdo sekonde sikur te ishte e fundit. Beqaret do fillojnë shume shpejt një lidhje e cila do i beje te emocionohen pa mase. Do ndihen me ne fund te plotësuar. Me shpenzimet tregohuni te kujdesshëm dhe mos hidhni hapa te nxituara sepse ne një moment apo ne një tjetër situata mund t’iu dale tërësisht jashtë kontrollit.
Virgjeresha
Ne jetën tuaj ne çift gjithçka do shkoje me se miri sot. Do kuptoheni edhe me sy me partnerin kështu qe nuk do linde asnjë lloj mosmarrëveshje. Beqaret do ëndërrojnë me shume sesa duhet dhe realiteti do i zhgënjejë pa mase. Hëna do jete e pozicionuar negativisht ne qiellin e financave dhe do ju dalin probleme te njëpasnjëshme. Tregohuni sa me te matur.
Peshorja
Dite mjaft e animuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Ne çdo moment do mundoheni ta surprizoni tjetrin dhe emocionet do jene te papërshkrueshme. Beqaret do ndihen te sigurte për hapat qe duan te hedhin dhe nuk do gabojnë. Me e rëndësishmja është qe zemra do iu rrahe fort. Buxhetin do e keni kujdes dhe do mundoheni te mos shpenzoni shuma te mëdha.
Akrepi
Ata qe janë ne një lidhje do ndihen me te dashuruar se kurrë me partnerin e tyre dhe do ndihen gati te bëjnë edhe ndonjë çmenduri te vogël. Beqaret do bien koke e këmbë ne dashuri me dike qe kohe me pare e kane tallur dhe e kane anashkaluar. Ja qe jetës asnjëherë nuk i dihet. Me financat do ju ecin punët me se miri. Mos u shqetësoni për asnjë gjë.
Shigjetari
Partneri juaj nuk do jene ne humorin me te mire gjate kësaj dite kështu qe do ju duhet shume durim për te mos krijuar një klime te nxehte. Beqaret do e shijojnë pa fund vetminë dhe nuk do e ndiejnë nevojën e dikujt për ta pasur ne krah. Ne planin financiar do ketë probleme te njëpasnjëshme te cilat do i detyrojnë te kërkojnë ndihme nga familjaret.
Bricjapi
Dite shume sensuale kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Shume gjera kane për te qene me ndryshe dhe emocionet do shumëfishohen. Beqaret do refuzojnë çdo lloj ftese sepse do duan ta shfrytëzojnë edhe për disa kohe vetminë. Vetëm se do harrojnë qe disa mundësi jepen vetëm njëherë ne jete. Për financat do përkujdeseni deri ne detaj dhe nuk do keni vështirësi.
Ujori
Duhet te dilni e te argëtoheni sa me shume gjate kësaj dite juve qe keni ne një lidhje, përndryshe rutina do ju pushtoje dhe jeta do ju behet me e zymte. Beqaret do jene më me fat, vetëm se pëlqimet duhet t’i shprehin sa me shume. Financat do i menaxhoni me se miri dhe gjendja do vazhdoje te mbetet e qëndrueshme. Rreziqe nuk duhet te ndërmerrni për asnjë çast.
Peshqit
Do keni ide shume te mira gjate gjithë kësaj dite dhe emocionet do jene te njëpasnjëshme. Partneri do ju dashuroje pa fund ne çdo çast. Beqaret do realizojnë disa takime interesante, por do marrin kohen e duhur për t’u njohur me mire e me pas për te vendosur çfarë do bëjnë. Ne planin financiar do ju ofrohen mundësi te mira për ta ndryshuar sa me shpejt situatën.2