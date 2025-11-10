Horoskopi për të Hënën, 10 Nëntor 2025

Dashi
Te dashuruarit do kalojnë një dite te zakonshme dhe pa ndonjë te veçante. Te paktën përfitoni nga rasti qe nuk do keni mosmarrëveshje për te folur edhe për tema delikate. Do keni takime te bukura sot juve qe jeni ne një lidhje dhe do e shihni te ardhmen me një sy tjetër. Ne planin financiar fati do ju buzëqeshë. Te ardhurat do kenë përmirësime te menjëhershme.
Demi
Gjate kësaj dite do ëndërroni me shume sesa duhet ne jetën tuaj ne çift dhe ka rrëzim te përballeni me disa zhgënjime. Partneri nuk do ua plotësojë te gjitha dëshirat. Beqaret nuk do jene ne humorin e duhur për te filluar një lidhje, kështu qe do qëndrojnë vetëm. Financiarisht nuk priten aspak probleme. Kjo fale ndihmës qe do iu japin edhe disa miq te ngushte.
Binjaket
Dashuria ne çift do shkoje me se miri gjate kësaj dite. Nuk do keni aspak për çfarë te shqetësoheni duke qene se komunikimi dhe bashkëpunimi do vazhdoje te jete i forte. Beqaret duhet t’i marrin seriozisht propozimet qe do ju bëhen. Ne planin financiar do keni disa tronditje për shkak te shpenzimeve te majme qe do ju duhet te kryeni.
Gaforrja
Dite rutine do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Nuk pritet asnjë gjë e veçante dhe kjo do iu trishtoje paksa. Beqaret nuk do kenë aspak dëshirë te fillojnë angazhime serioze edhe pse mundësitë nuk do mungojnë. Ne planin financiar do përballeni me te papritura aspak te këndshme. Gjithçka do vije si pasoje e menaxhimit te keq qe keni bere.
Luani
Jeta ne çift do vije duke u përmirësuar dita ditës. Duke filluar qe sot do ia shprehni me shume ndjenjat atij qe keni ne krah dhe e ardhmja pritet te jete me e ndritur. Beqaret do kenë takime te shumta dhe ne fund te ditës do iu duhet te marrin vendime te rëndësishme. Ne planin financiar do jeni me te qete fale një shume qe keni marre kohet e fundit.
Virgjeresha
Ne jetën ne çift nuk pritet te ketë asnjë problem gjate kësaj dite. Partneri do i kuptoje prioritetet qe keni dhe do ua plotësojë disa dëshira. Për sa iu përket beqareve, ata nuk do jene shume te privilegjuar, megjithatë sharmin qe kane duhet ta vene sa me shume ne veprim. Financat do jene goxha te qëndrueshme dhe aspak problematike.
Peshorja
Edhe pse do jeni ne një lidhje, do ndiheni shume te vetmuar gjate kësaj dite. Partneri do jete i angazhuar me pune dhe nuk do iu kushtoje aspak vëmendje. Beqaret do kenë një dite te mbushur me te papritura dhe me shume gjasa jeta do iu marre një tjetër drejtim. Ne planin financiar do tregoheni shume te kujdesshëm dhe nuk do bëni asnjë investim pa qene te sigurte.
Akrepi
Edhe pse marrëdhënia ne çift do jete shume e mire, nuk duhet te merrni vendime te rëndësishme për te ardhmen. Tregohuni pak me te duruar nëse doni qe gjithçka te shkoje për se mbari. Beqaret do tregohen impulsive dhe mund te bëjnë gabime te renda. Ne planin financiar ka mundësi t’iu gjeni zgjidhje te gjitha problemeve qe keni pasur me pare.
Shigjetari
Dite shume e bukur kjo e sotmja për gjithë te dashuruarit. Do qëndroni me shume kohe pranë atij qe dashuroni dhe do i sqaroni përfundimisht te gjitha dilemat qe keni pasur. Beqaret duhet te tregohen me realiste dhe te mos ëndërrojnë gjera te paqena. Financat do jene te qëndrueshme kështu qe mund te bëni investimet e duhura pa pasur asnjë rrezik.
Bricjapi
Lidhja juaj ne çift do ndikohet negativisht nga planetët sot. Do jeni te detyruar ta gënjeni shpesh partnerin ne mënyrë qe te mos krijoni debate me te, por edhe gënjeshtrat i kane këmbët e shkurtra. Kujdes! Beqareve nga ana tjetër do iu rrahe zemra shume fort. Ne planin financiar do gjendeni ne një situate delikate dhe aspak te favorshme për te kryer investime.
Ujori
Do kaloni momente te paharrueshme gjate kësaj dite ne praninë e atij qe keni ne krah dhe kjo do iu beje te mendoni me tepër për një te ardhme me te. Beqaret do vazhdojnë te ëndërrojnë për princin e tyre te kaltër dhe do ndihen mire për këtë fakt. Ne fund te ditës ka gjasa qe t’iu plotësohen ëndrrat. Ne planin financiar merrni masa strikte qe te mos keni probleme.
Peshqit
Do afroheni edhe me shume me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe do flisni gjere e gjate për çdo çështje. Ne disa momente pasioni mund te ndizet aq shume saqë do iu duket sikur jeni mbi re. Beqaret do vazhdojnë te jene pa fat dhe do mbeten vetëm. Financiarisht do keni ende vështirësi pasi do keni për te kryer patjetër shpenzime te nevojshme.