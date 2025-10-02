Horoskopi për të Enjten, 2 Tetor 2025

Dashi
Ka rrezik qe situata ne çift te jete mjaft e tensionuar gjate kësaj dite. Si ju ashtu edhe partneri do kërkoni te dale e juaja dhe kjo do e acaroje paksa atmosferën. Beqaret ende nuk do jene te sigurte për atë qe duan te bëjnë me jetën e tyre sentimentale dhe do ngurrojnë te pranojnë edhe ftesat. Financat nuk do jene as shume te kënaqshme, por dhe as shume problematike.
Demi
Edhe pse nuk do kujdeseni fare sot për jetën tuaj ne çift, gjerat do ecin për mrekulli pranë partnerit. Kjo fale mbështetjes se te gjithë planetëve. Beqaret ka rrezik te joshen nga pamja e jashtme e disa personave dhe do nxitohen te fillojnë një lidhje pa i njohur mire ata. Ne planin financiar do iu duhet shume durim dhe përpjekje për ta mbajtur gjendjen te qëndrueshme.
Binjaket
Sot do filloni te bëni shume projekte me partnerin tuaj dhe do i shihni gjerat me një sy tjetër. E ardhmja do jete akoma dhe me e bukur. Beqaret do kenë veçse disa pëlqime për disa persona, por nuk ka për te ndodhur asgjë me tepër. Për financat do jete një dite delikate. Duhet me patjetër te ulni shpenzimet qe te mos mbeteni pa para.
Gaforrja
Venusi do e beje jetën tuaj ne çift edhe me te bukur dhe harmonike sot. Do dini si t’i shprehni ne mënyrë te veçante ndjenjat dhe do e bëni partnerin t’iu ridashuroje. Beqaret do flirtojnë pa fund dhe ne mbrëmje do e gjejnë personin e përshtatshëm. Nëse shpenzoni me kujdes gjendja financiar do filloje te përmirësohet. Çdo gjë do jete ne dorën tuaj.
Luani
Asgjë e keqe nuk ka për te ndodhur sot ne jetën tuaj ne çift, megjithatë nuk do ndodhe as ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Merrini gjerat si t’iu vijnë. Beqaret nuk do jene me fat dhe do mbeten serish vetëm. Kjo ne fakt do i mërzitë dhe do i fute ne melankoli. Problemet financiare do mund t’i zgjidhni fale ndihmës se disa te afërmve.
Virgjeresha
Sot partneri do iu besoje me shume dhe do iu beje surpriza te mrekullueshme. Gjithçka do filloje te duket me ndryshe. Beqaret gjithashtu mund te kenë takime interesante, por duhet ta shfrytëzojnë secilin qe te shohin mundësinë e ndryshimit te statusit. Ne planin financiar do tregoheni shume te angazhuar. Do keni ide te qarta si ta përmirësoni situatën.
Peshorja
Fillimisht do duket sikur dita nuk do jete aspak problematike për çiftet, megjithatë me kalimin e orëve situata do filloje te dale jashtë kontrollit. Do jeni me shume sesa duhet xheloze dhe nuk do duroni dot as ta shihni dot partnerin te ketë pranë koleget e punës. Beqaret do jene serish te pafat. Ne planin financiar nuk duhet te nxitoheni te stabilizoni situatën sepse mund te gaboni.
Akrepi
te dashuruarit do e kalojnë krizën ne çift dhe do mundohet te provojnë eksperienca te reja, Ka qene rutina ajo qe ka krijuar te gjitha problemet. Për beqaret priten shume ndryshime sot. Personi ideal do shfaqet ne momentin qe ata me pak e presin. Ne planin financiar kënaquni me gjendjen qe keni sepse kush kërkon shume mund te beje gabime te pafalshme.
Shigjetari
Marrëdhënia ne çift do konsolidohet edhe me tepër gjate kësaj dite. Do jepni shume nga vetja vetëm qe ai qe keni ne krah te ndihet me se miri. Beqareve do vazhdoje t’iu rendoje vetmia duke qene se edhe miqtë do jene te ngarkuar me pune. Ne planin financiar tregohuni sa me vigjilente nëse nuk doni te keni probleme serioze. Shpenzimet duhet kryer me maturi.
Bricjapi
Marsi do jete planeti me i favorshëm sot për jetën tuaj ne çift. Ai do iu beje me te kthjellet dhe me te përkushtuar ndaj partnerit. Beqaret duhet te tregohen sa me te hapur ndaj takimeve, por jo te pranojnë çdo gjë qe do iu kërkohet. Mësoni t’i frenoni emocionet momentale. Financat do jene te mira, por jo aq sa për te kryer shpenzime ekstravagante.
Ujori
Ka rrezik qe te ndodhe ndonjë furtune sot ne jetën tuaj ne çift. Femrat do qahen shume nga personi qe kane ne krah dhe do debatojnë ashpër. Beqaret nuk duhet te nxitohen edhe sikur personat qe pëlqejnë t’iu bëjnë ndonjë surprize. Situata financiare do jete e shëndetshme dhe aspak problematike. Mund te kryeni edhe investimet e menduara prej kohesh.
Peshqit
Partneri do iu mbaje ne pëllëmbe te dorës gjate kësaj dite dhe do iu përkëdhele ne çdo moment. Do ndiheni shpesh te bekuar nga qielli. Beqaret do nisin aventura afatshkurtra, por mjaft emocionuese dhe te kënaqshme. Me financat do keni vështirësi. Gjendja e te ardhurave nuk është aq e mire sa për te kryer te gjitha shpenzimet qe keni menduar.