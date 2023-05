Horoskopi për të enjten, 18 maj

Dashi

Do të jetë një ditë e favorshme për ju me një përmbushje emocionale vërtet të shkëlqyer. Edhe ata që kanë mbyllur së fundmi një histori do të kenë entuziazmin dhe vendosmërinë e nevojshme për t’u rikthyer menjëherë në lojë. Dhe më e mira nuk ka ardhur ende.

Demi

Ata që kanë punuar me një plan, ide apo projekt mund të jenë mëse të kënaqur. Ka disa çështje për t’u sqaruar me një ish, por me pak vullnet të mirë mund të arrini të bëni gjithçka. Përplasje të mundshme me Shigjetarin dhe Ujorin.

Binjakët

Ndiheni pak të trullosur, por edhe të intriguar nga ajo që do të ndodhë, veçanërisht në punë. Gjatë orëve të ardhshme mund të merrni një propozim interesant, por Saturni disonant ju fton të jeni shumë të kujdesshëm dhe të pranoni vetëm atë që funksionon dhe është e përshtatshme për ju, pa u futur në situata të paqarta.

Gaforrja

Ju jeni duke përjetuar një moment të rëndësishëm rikuperimi dhe rilindjeje, tani jeta mund të marrë vërtet një aspekt tjetër dhe ju do të jeni në gjendje të vendosni diçka shtesë në të! Ata që kanë pritur një telefonatë për një kohë të gjatë, më në fund do ta marrin atë. Saturni dhe Jupiteri favorizojnë që vendimet në lidhje me martesën dhe bashkëjetesën të zyrtarizohen!

Luani

Shumë janë duke e nisur me një projekt të ri dhe janë entuziastë për këtë aventurë, megjithatë qetësi dhe durim do të duhet sepse rezultatet nuk do të vijnë menjëherë. Gabimi më i madh që mund të bëni gjatë orëve të ardhshme është të derdhni tensione në dashuri, veçanërisht nëse keni të bëni me Akrepin, Shigjetarin ose Ujorin.

Virgjëresha

Jeni duke u rikuperuar nga një periudhë kaosi dhe ndryshimesh, gjithçka që lind në këto ditë mund të çojë në veprim dhe të gjithë janë të ftuar të bëjnë projekte (punë ose studime) që mund të sjellin rezultate të mira në funksion të së ardhmes. Në dashuri gjërat janë pak më mirë se në të shkuarën e afërt, është koha për të sqaruar gjërat nëse ka pasur fërkime kohët e fundit.

Peshorja

Prioriteti duhet të jetë rikuperimi psikofizik, duhet të merrni frymë dhe të rifitoni energjinë. Jupiteri nuk është më kundër dhe, edhe nëse ka ende një rrugë të gjatë për të bërë për të gjetur një qetësi shpirtërore, më e keqja ka mbaruar përfundimisht. Të gjithë çiftet me probleme do të kenë nevojë për kohë për të rikuperuar stabilitetin e humbur.

Akrepi

Shumë gjëra për të bërë po ju stresojnë paksa shumë. Vazhdoni të ndjeni frikën se nuk mund t’ia dilni, por përpiquni t’i qaseni gjërave me frymën e duhur, pa u shmangur, pa qenë i demoralizuar ose i dekurajuar sepse qëndrimi që do të mbani do të bëjë ndryshimin.

Shigjetari

Ka pakënaqësi të fshehtë që të kushtëzon dhe të bën të shohësh vështirësi në çdo gjë; Ju duket sikur gjithçka është e ndërlikuar dhe gjithmonë ka një pengesë. Ka një çështje ligjore ose një problem familjar për të zgjidhur, duhet të lëvizni deri në fund të pranverës.

Bricjapi

Jeni duke përjetuar ditë të vështira, por edhe novatore: tashmë e dinit që maji do të ishte muaji i risive dhe do të shpërblente ata që kanë lëvizur mirë në të kaluarën dhe kanë marrë përgjegjësitë e tyre. Edhe dashuria është në shqyrtim, për shkak të Venusit në kah të kundërt, por problemi është se nuk keni shumë kohë për të qenë bashkë me partnerin/en.

Ujori

Ju ndjeni një shtytje të madhe drejt së ardhmes dhe e keni kuptuar që gjërat po shkojnë larg! Shmangni tregimin e forcës suaj dhe mbani një sy në binomin qetësi dhe dashuri. Jeni duke shkuar drejt një të ardhmeje interesante dhe dëshironi të ndryshoni sa më parë, të rinovoni, të thithni një ajër tjetër.

Peshqit

Nuk mund të përjashtohen konfliktet me eprorët apo problemet në rinovimin e një marrëveshjeje, dëshira për liri dhe rebelimi kundër abuzimeve dhe trajtimit të padrejtë po kthehen fuqishëm. Në dashuri, qielli premton të jetë interesant, dita më e mirë në këtë kuptim do të jetë e diela.