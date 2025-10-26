Horoskopi për të Dielën, 26 tetor 2025

Dashi
Ka rrezik te bëni edhe ndonjë çmenduri gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift, vetëm për te mbajtur zgjuar gjithë kohës zjarrin e pasionit. Beqaret adoleshente do jete ata më me shume fat ne dashuri, te tjerët do duhet ende te presin. financat duhen pasur gjithë kohës ne vëmendje. Me mire shpenzoni me kursin ne mënyrë qe te mos keni vështirësi me vone.
Demi
Do ndiheni shume te lumtur gjate kësaj dite ne krahët e atij qe dashuroni dhe shpesh do ju duket sikur ne te vërtetë jeni ne një ëndërr. Beqaret do ja dalin te krijojnë një lidhje te qëndrueshme dhe afatgjate. Çdo gjë do jete me e bukur sot. Marrëdhënia juaj me paratë nuk do jete shume e mire. Do shpenzoni pa u menduar aspak dhe kjo mund te sjelle probleme serioze.
Binjaket
Duhet te kujdeseni me shume për çështjet e zemrës gjate kësaj dite. Kohet e fundit e keni lënë paksa pas dore atë qe keni ne krah dhe nëse vazhdoni me këtë mënyrë sjelljeje do e humbisni pak nga pak. Beqaret do kenë qe ne orët e para te mëngjesit disa takime te cilat do i emocionojnë pa mase. Ne planin financiar do ju duhet patjetër ndihma e eksperteve për te stabilizuar gjendjen.
Gaforrja
Jeta juaj ne çift nuk do ketë asnjë problem gjate kësaj dite. Do ja plotësoni gjithë kohës nevojat njeri-tjetrit. Beqaret nuk duhet te dalin menjëherë ne përfundime pa i njohur mire disa persona. Mos bëni gabime për te cilat te pendoheni shpejt. Me financat nuk duhet kurrsesi te luani. Ruajeni gjendjen te paktën ne gjendjen qe është.
Luani
Jeta juaj ne çift nuk do jete gjate gjithë kohës e qete sot. Ne disa momente nuk do bini dakord me atë qe keni ne krah dhe do debatoni. Beqaret do ndihen mire ashtu si janë dhe nuk do e mbajnë aspak mendjen tek krijimi i një lidhjeje. Ne fakt edhe sikur ta bënin mundësitë nuk do jene te mëdha. Ne planin financiar nuk duhet te rrezikoni shume edhe sikur gjendja te jete e mire.
Virgjeresha
Dite e mbushur me pasion dhe emocione te forta kjo e sotmja për te dashuruarit. Çdo gjë do shkoje për mrekulli ndërmjet jush dhe atij qe keni ne krah. Nuk do keni me çfarë te kërkoni tjetër. Beqaret do vazhdojnë te kenë një dite te zakonshme dhe pa ndonjë takim impresionues. Te ardhurat do vijnë duke u përmirësuar. Do ndiqni një strategji strikte.
Peshorja
Dite mjafte qete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Lidhja juaj do jete aq e forte saqë asgjë nuk mund t’ua prishe harmoninë dhe bashkëpunimin. Beqareve do ju rrahe zemra fort pasi te marrin një propozim te veçante nga një person qe e kane njohur prej vitesh. Beni atë qe ju thotë zemra! Financat do i menaxhoni me shume maturi.
Akrepi
Dite shume e veçante kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Qielli do ua ndriçoje mendimet dhe çdo gjë do ece për mrekulli. Edhe beqaret do jene te privilegjuar sot. Do takojnë pa fund persona interesante dhe me njërin mund te hedhin edhe hapa me tej. Te ardhurat do kenë përmirësime te vogla. Do kryeni pa frike edhe ndonjë shpenzim me shume.
Shigjetari
Neptuni do ju nxite te filloni projekte te përbashkëta me partnerin tuaj sot ne mënyrë qete afroheni edhe me tepër me njeri tjetrin. Do njiheni edhe ne një ane tjetër tashme. Beqaret do jene me te qarte për ata qe duan te bëjnë ne jetën sentimentale. Mundësitë për takime do jene te mëdha. Me financat tregohuni sa me te arsyeshëm sepse po u përkeqësua gjendja vështirë se do stabilizohet.
Bricjapi
Shfrytëzojeni sa me shume qe te mundeni sot kohen kur te jeni pranë partnerit. Flisni me te për çdo gjë qe ju shqetëson, por edhe për gjerat qe ju bëjnë te ndiheni mire. Beqaret nuk do kenë aspak fat dhe do mbeten përsëri vetëm. Ne planin financiar nuk duhet te bëni çmenduri sepse po filluar problemet, vështirë se mund te mbarojnë kollaj.
Ujori
Fatmirësisht edhe për ju do jete një dite e bekuar nga yjet. Do kuptoheni mjaft mire me atë qe keni ne krah dhe do hidhni edhe hapa me tej. Beqaret do marrin disa ftesa, por jo te gjitha do i pranojnë. Do jete ne dorën e tyre nëse do duan apo jo ta ndryshojnë statusin. Ne planin financiar duhet te bëni sa me shume kursin ne mënyrë qe te mos keni vështirësi as me vone.
Peshqit
Do jeni me humor shume te mire gjate kësaj dite dhe do i zgjidhni me mirëkuptim edhe mosmarrëveshjet e vogla qe keni pasur. Beqaret do takojnë persona interesante te cilët do ua shtojnë edhe me shume dëshirën për te filluar një lidhje. Shume shpejt do ndryshoni edhe status. Financat do jene te privilegjuara gjithë kohës. Mos u shqetësoni për këtë sektor.