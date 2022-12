Yjet janë në anën e disave prej jush, por jo për të gjithë. Kujdesuni të ruani qetësinë dhe të mos debatoni me dashnorët e miqtë tuaj këtë fundjavë. Keni kujdes të shtuar poashtu që të mos e bartni barrën e stresit të punës edhe në shtëpi.

DASHI

Një ditë e qetë, veçanërisht në dashuri. Mundohuni të jeni më pak debatues se zakonisht, sepse përndryshe partneri juaj mund të humbasë durimin dhe mund të përfundoni në grindje. Për më tepër, me pak butësi dhe diplomaci, arrihen rezultate të shkëlqyera. Edhe në punë mund të keni pakënaqësi, por shumë shpejt gjërat do të përmirësohen.

DEMI

Në dashuri do të ketë tensione. Mundohui të mos i ndërlikoni më tej gjërat, nëse nuk doni të debatoni pa nevojë me partnerin. Në punë nuk mungojnë shqetësimet. Ju takon të përpiqeni t’i zgjidhni sa më shpejt problemet. Për fat të mirë ekziston ndikimi i favorshëm i Jupiterit dhe Saturnit, kështu që nëse keni nevojë të rikuperoni disa para, veproni tani.

BINJAKËT

Pritet një e shtunë plot energji, optimizëm dhe vullnet. Yjet janë në anën tuaj. Dëshironi të riktheheni në lojë, si në aspektin profesional ashtu edhe në atë sentimental, dhe të pranoni sfida të reja. Ndikimi pozitiv i Venusit sjell lajme të mira në dashuri, veçanërisht për beqarët.

GAFORRJA

Të dashur Gaforre, pritet një ditë stresi dhe tensioni. Para se të merrni vendime të rëndësishme, mendoni me kujdes. Në çdo rast, numëroni deri në dhjetë përpara se të hapni gojën. Nëse duhet të mbyllni një marrëveshje, shtyjeni atë për disa ditë. Në fakt, nga java e ardhshme do t’i keni yjet të favorshëm. Edhe në dashuri, mos jini impulsivë.

LUANI

Do të ketë lajme të shkëlqyera dhe ide pozitive në nivel profesional. Por kini kujdes, sepse të qenit shumë i zënë me punë mund t’ju bëjë të humbisni nga sytë gjëra të tjera të rëndësishme në jetë, si familja, dashuria dhe miqësia. Jini më të pranishëm me partnerin tuaj.

VIRGJËRESHA

E dashur Virgjëreshë, një ditë vërtet pozitive për shenjën tuaj: keni një qiell të favorshëm dhe shumë mundësi për të kapur në fluturim. Përfitoni prej saj. Ka perspektiva të shkëlqyera si nga ana ekonomike, me fitime të reja, profesionale, për ata që duan të ndryshojnë aktivitetet dhe të bëjnë karrierë, dhe sentimentale, sidomos për beqarët. Çfarë doni më shumë?

PESHORJA

Do të jetë ditë vërtet optimale falë Hënës së favorshme. Duke e pasur atë në anën tuaj është gjithmonë një pikënisje e shkëlqyer, e cila do t’ju japë fat të jashtëzakonshëm. Nëse paraqiten mundësi të mira, shfrytëzojini ato. Vlerësoni me kujdes çdo biznes që futet në lojë, mos jini impulsivë. As në dashuri.

AKREPI

Do të jetë një ditë vërtet pozitive nga të gjitha këndvështrimet, pasi të gjithë yjet janë në anën tuaj. Në punë po përjetoni një periudhë të favorshme, e karakterizuar nga takime të shumta plot ide dhe mundësi. Në dashuri po jetoni një fazë të shkëlqyer, veçanërisht për ata që janë në një lidhje të gjatë. Shmangni argumentet e panevojshme.

SHIGJETARI

Shenja juaj pret një ditë plot mundësi. Në dashuri, pas një faze të vështirë, po rikuperoheni. Drita në fund të tunelit është afër. Keni qëndrime që ndonjëherë janë të vështira për t’u gëlltitur, prandaj përpiquni të jeni më pak argumentues dhe të gjeni përsëri qetësi. Lajm i mirë për beqarët: Afërdita do nisë së shpejti një ndikim i mirë që do favorizojë takimet.

BRICJAPI

Një periudhë e karakterizuar nga ankthi dhe nervozizmi vazhdon. Me pak fjalë, një ditë e qetë si kurrë më parë. Mundohuni të kontrolloni veten nëse nuk doni të grindeni me të gjithë botën. Sidomos me kolegët, edhe nëse ndonjëherë nuk është e lehtë, kafshoni gjuhën dhe shmangni polemikat. Brenda pak ditësh gjërat do të përmirësohen dhe do të gjeni sërish qetësi.

UJORI

Nëse ka probleme për t’u zgjidhur, bëjeni sa më shpejt. Yjet ju ndihmojnë. Është e kotë të shtysh diskutimet apo të bësh një mijë filma mendorë. Nëse diçka nuk është në rregull, flisni dhe përpiquni të sqaroni. Sidomos nëse diskutimet kanë të bëjnë me partnerin. Kujdes edhe për portofolin tuaj, sepse kohët e fundit keni pasur shpenzime të tepërta.

PESHQIT

Një ditë vërtet pozitive për shenjën tuaj. Yjet ju ndihmojnë. Në vijim gjërat do të shkojnë shumë më mirë, mjafton të jeni të sigurt për veten dhe mundësitë tuaja. Sidomos në dashuri do të gjeni besimin tek vetja dhe te partneri që ju mungonte. Në punë do të vijnë përgjigjet e shumëpritura për të nisur projektet tuaja.