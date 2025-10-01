Horoskopi për ditën e mërkurë, 1 tetor

Më poshtë gjeni parashikimin e horoskopit për ditën e mërkurë, 1 tetor 2025.
Dashi
Nuk do kaloni aspak një dite te mërzitshme sot pranë atij qe dashuroni, përkundrazi emocionet do jene edhe me te mëdha. Shfrytëzojeni çdo moment ne maksimum. Beqaret do jene me sharmante se kurrë me pare dhe do bëjnë për vete shume persona. Financat do jene te stabilizuara dhe do mund te shlyeni edhe borxhet qe keni marre prej kohesh.
Demi
Marrëdhënia ne çift do jete shume e mire gjate kësaj dite. Do merreni vesh me atë qe keni ne krah dhe nuk do keni as debatin me te vogël. Ne ndonjë moment do provoni edhe kënaqësi te reja. Beqaret do kenë disa takime te cilat do i bëjnë t’i shohin gjerat me një sy tjetër. Financat do i përmirësoni duke luajtur me lojëra fati.
Binjaket
Do e shtoni dialogun ne cift gjate kësaj dite dhe do filloni te bëni plane edhe për pushimet verore. Te dy keni te njëjtat dëshira dhe mendime dhe do bëni zgjedhjet me te mira. Beqareve do iu ndodhin gjera fantastike. Ata kurrë nuk e kishin menduar se dashuria e madhe gjendej ndërmjet miqve. Urani do ua mbroje gjate gjithë kohës financat. Mos u shqetësoni.
Gaforrja
Dite shume e mire dhe pa probleme kjo e sotmja për te dashuruarit. Do jeni te gatshëm te bëni edh ndonjë çmenduri te vogël e për te përjetuar emocione te reja. Për beqaret do ketë vetëm disa takime pa ndonjë te ardhme. Jupiteri do iu ndihmoje ne sektorin e financave për te vendosur rregull. Situata do jete me e stabilizuar se kohet e fundit.
Luani
Venusi do e mbroje gjate gjithë kohës jetën tuaj ne çift sot. Situata do filloje dalëngadalë te përmirësohet dhe ju do ndiheni me te qete. Beqaret ose te divorcuarit do parapëlqejnë aventurat kalimtare ne vend te lidhjeve afatgjata. Mundësitë do jene me shumice. Gjendja financiare do jete e paqëndrueshme dhe here pas here problematike. Kujdes!
Virgjeresha
Mos e ndalni për asnjë çast komunikimin ne çift gjate kësaj dite sepse kjo mund te sjelle mosmarrëveshje dhe debate. Kur flisni për çdo gjë e keni me te lehte edhe te kuptoni gabimet e njeri-tjetrit. Beqaret me mire te qëndrojnë vetëm sesa te fillojnë një histori dashurie e cila do i beje te vuajnë. Ne planin financiar duhet te bëni kursime qe t’ia dilni.
Peshorja
Dite me ngjarje te jashtëzakonshme dhe me te papritura te këndshme kjo e sotmja. Do ndiheni për mrekulli pranë atij qe dashuroni. Beqaret me ne fund do e takojnë princin e tyre te kaltër dhe do fillojnë një histori te bukur dashurie pranë tij. Edhe ne planin financiar do keni fat dhe do e përmirësoni tej mase situatën. Nuk do e keni problem edhe te lini bakshishe kudo.
Akrepi
Klima ne çift do jete sa romantike aq edhe sensuale sot. Partneri nuk do tregohet i ftohte, përkundrazi do iu qëndrojnë sa me pranë dhe do iu shprehe me pasion ndjenjat. Beqaret do fillojnë një histori dashurie si neper përralla. As vete nuk do iu besohet se jeni ne realitet. gjendja financiare do jete si zakonisht. Mundohuni te shpenzoni me kursim.
Shigjetari
Mundohuni t’ia shprehni edhe me shume ndjenjat partnerit tuaj sot sepse vetëm ne këtë mënyrë marrëdhënia mes jush do ece si duhet. Po u mbyllet ne vetvete do keni probleme me pas. Beqaret nuk do jene ende gati te fillojnë një histori dashurie edhe pse mundësitë nuk do mungojnë. Me financat vazhdoni te ruani maturinë te paktën derisa gjendja te stabilizohet.
Bricjapi
Nëse zemra juaj është e lire ende duhet te përfitoni sa me shume nga ftesat për te shkuar neper festa sepse atje mund te takoni personat e duhur. Te dashuruarit do kenë një dite te zakonshme dhe me ndonjë debat te vogël gjate mbrëmjes. Gjithsesi mos u alarmoni. Gjendja financiare nuk do jete e keqe. Vazhdoni te tregoheni te arsyeshëm me çdo shpenzim.
Ujori
Pikat me te forta te lidhjes suaj janë komunikimi dhe dëshira për te ndare çdo mendim me njeri-tjetrin. Edhe sot do kaloni një dite te bilur dhe plot diell. Beqaret nuk duhet te joshin këdo qe do iu dale para sepse do gabojnë rende. Gjendja financiare do konsolidohet fale edhe ndormes qe do iu japin disa familjare. Mbajeni mend këtë dhe shpërblejuani kur te mundeni.
Peshqit
Dite e mbushur me momente fantastike dhe çaste te lumtura kjo e sotmja. Do ja kaloni për mrekulli pranë partnerit tuaj dhe do doni te mos ndaheni për asnjë çast. Beqaret nuk do jene me fat dhe nuk do arrijnë