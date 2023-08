Horoskopi për datën 31 gusht

Dashi

Një kombinim i disa stërvitjeve intensive dhe mbështetjes së mrekullueshme të bashkëmoshatarëve ju jep besimin për t’u përfshirë në një përpjekje bamirësie. Mbledhja e fondeve dhe ndërgjegjësimi që sjell kjo për kauzën që po mbështesni do të ketë rezultate. Historitë individuale do të prekin zemrat e shumë njerëzve.

Demi

Mbindjeshmëria ndaj mjedisit tuaj po jua vështirëson të mendoni qartë dhe të merrni vendime të paanshme. Ju nuk do ta bëni këtë me vetëdije, por po thithni ndjenjat e njerëzve të tjerë si një sfungjer. Ju duhet pak hapësirë ​​për t’u rikthyer në harmoni me mendimet tuaja.

Binjakët

Do të jetë e nevojshme që një ekip të kthehet në tavolinë për të rishqyrtuar një ofertë të bërë. Ofertat e sugjeruara do të duket se do të përkeqësojnë një situatë kur qëllimi ishte përmirësimi i çështjeve. Mund t’ju duhet të dërgoni mesazhe të përsëritura dhe të bëni shumë telefonata për të kontaktuar njerëzit në pushtet.

Gaforrja

Do të jetë e arsyeshme dhe e mençur të keni vetëpërmbajtje. Pasojat e disa bisedave të fundit do të dëshmojnë se keni pasur të drejtë që i qëndroni fakteve besnik.

Luani

Gjithçka që mund të bëni është të përpiqeni t’i qëndroni larg dikujt kur është e qartë se ai po bën çmos për t’ju vështirësuar jetën. Gjetja e mënyrave për t’u çlodhur dhe për të mbajtur mendjen larg problemeve tuaja do të jetë gjëja më e mirë që mund të bëni për veten.

Virgjëresha

Tensioni në marrëdhënie krijohet kur keqkuptimet mbeten të pazgjidhura. Ankesat, lutjet dhe peticionet po shpërfillen nga personat në pozitat e pushtetit. E gjithë kjo është duke u dërguar një sinjal për të gjithë se përpjekjet e tyre nuk vlerësohen. Nuk do të keni asnjë hezitim për të bashkuar forcat me të tjerët për të luftuar për një zgjidhje të drejtë.

Peshorja

Një takim apo intervistë do shtyhet. Kjo mund t’ju shqetësojë, por nuk do të lejoni që ndjenjat tuaja të shfaqen. Thjesht keni dashur të përfundoni diçka, por tani vazhdoni të prisni. Jeni të lumtur të negocioni dhe të punoni në mënyrë konstruktive drejt arritjes së një qëllimi të përbashkët.

Akrepi

Një thashethem i keq po qarkullon dhe kur të arrijë në veshët tuaj nuk do të jeni të lumtur. As ju ​​nuk do të jeni shumë të kënaqur me mënyrën se si disa njerëz po spekulojnë tashmë mbi atë që ju është thënë. Ju dyshoni dhe keni të drejtë të mendoni se kjo histori bazohet në supozime të rreme.

Shigjetari

Do të keni një shans për një ofertë që keni refuzuar në të kaluarën, por kjo nuk do të thotë që duhet ta pranoni. Të gjithë do të presin që ju ta bëni këtë. Edhe pse në atë kohë keni pasur disa keqardhje, tani keni kuptuar se keni bërë zgjedhjen e duhur dhe do ta bëni përsëri.

Bricjapi

Një detyrë me të cilën shumë njerëz kanë luftuar do të përfundojë më në fund. E gjithë kjo falë këmbënguljes suaj. Kur të tjerët hoqën dorë prej saj, ju vazhduat. Një koleg i vjetër që zakonisht kritikon punën tuaj po ju tregon më shumë respekt. Inkurajimi i tyre miqësor po ju bën të rimendoni këtë marrëdhënie.

Ujori

Brenda një ekipi me të cilin po punoni, ka nevojë që bisedat të jenë të lehta. Temat prekëse duhet të shmangen, të paktën tani për tani. Disa çështje do të duhet të diskutohen dhe bien dakord në të ardhmen, por sot për sot, të punohet për të fituar harmoninë në ekip.

Peshqit

Një marrëdhënie që zakonisht është harmonike tani duket e tensionuar dhe e vështirë. Kjo po ju shkakton shumë konfuzion. Edhe nëse uleni së bashku për të biseduar gjërat, nuk ka gjasa të merrni përgjigje ose sqarime kur asnjëri prej jush nuk mund të kuptojë se çfarë po ndodh.