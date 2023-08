Horoskopi për datën 29 gusht

Dashi

Nuk do të dekurajoheni kur përpjekja juaj e parë për të provuar diçka të re nuk do të përmbushë pritshmëritë tuaja. Nuk e keni pritur kurrë që të jetë e lehtë dhe kjo është arsyeja pse do të vazhdoni të përpiqeni derisa ta arrini atë siç duhet. Një koleg i vjetër do t’ju duartrokas për këmbënguljen tuaj.

Demi

Gjestet e ekzagjeruara të ndjenjave të dikujt për ju vetëm sa do t’ju shkaktonin siklet. Do të jenë gjestet e nënvlerësuara dhe fjalët e thjeshta që kanë zgjedhur të përdorin ato që do të kenë më shumë kuptim për ju. Sigurohuni që të përgjigjeni menjëherë. Në vendin e punës, mos lejoni që bisedat e kota t’ju shpërqendrojnë ose t’ju ngadalësojnë.

Binjakët

Një i afërm i moshuar ka nevojë për ndihmën tuaj. Bisedat me anëtarët e tjerë të familjes suaj do të jenë shëruese në marrëdhëniet tuaja. Do të kuptoni se ndërsa keni bërë shumë për miqtë dhe për komunitetin tuaj lokal, nuk keni qenë aq të vëmendshëm sa duhet të kishit qenë për nevojat e familjes suaj.

Gaforrja

Më shumë se një person do të kërkojë reagimet tuaja ndaj disa ngjarjeve të pazakonta që kanë ndodhur së fundmi. Ju keni pasur aq shumë për të bërë kohët e fundit sa nuk e kishit idenë se çfarë kishte ndodhur. Ju nuk keni qenë në dijeni për asgjë.

Luani

Jini të sjellshëm edhe kur keni dëshirë t’i jepni dikujt një pjesë të mendjes tuaj. Një fqinj toksik ose një i afërm i pasjellshëm po përpiqet t’jua bëjë jetën të vështirë. Sado të pandjeshëm të duken, nëse përgjigjeni me mirësjellje, ata nuk mund t’ju fajësojnë për shkaktimin e problemit.

Virgjëresha

Konkurrenca është e lartë, por kjo nuk do t’ju pengojë të shkoni pas asaj që dëshironi. Një mundësi për të promovuar axhendën tuaj është ajo që nuk keni ndërmend ta humbisni. Shanset tuaja për sukses janë të larta për sa kohë që mbeteni të fokusuar në objektivin tuaj.

Peshorja

Ju keni qenë gjithmonë personi të cilit i drejtohen miqtë dhe kolegët kur kanë nevojë për dikë që t’ju ndihmojë të zgjidhin debatet e tyre. Kjo do të ishte një kohë e mirë për të inkurajuar një ekip për të krijuar një mjedis pune më harmonik. Kur bëhet fjalë për punët dhe çështjet e komunitetit, ju keni një sërë opsionesh për të zgjedhur.

Akrepi

Koha e dedikuar thjesht për të ushqyer miqësitë e vjetra dhe të reja do të jetë kohë e shpenzuar mirë edhe nëse kjo nuk do të bëhet e dukshme deri diku në të ardhmen. Dikush do të përpiqet t’ju bindë të blini diçka që nuk ju nevojitet. Ndiqni instinktet tuaja kur bëhet fjalë për shpenzimet.

Shigjetari

Një hetim është në vazhdim. Megjithatë po veprohet në mënyrë të përgjegjshme dhe të ndërgjegjshme nga autoritetet që po hetojnë. Rezultatet duhet të shpallen shumë shpejt.

Bricjapi

Jeni të lodhur duke vënë nevojat e të tjerëve para tuajave. Një dukuri e çuditshme dhe e papritur do t’ju bëjë të dëshironi të ndaloni dhe të reflektoni se çfarë është ajo që e bën jetën kuptimplotë për ju. Do të dëshironi të kaloni më shumë kohë në të ardhmen për gjëra që ju bëjnë të lumtur.

Ujori

Dikush ju ka ende borxh para që ka harruar se i ka marrë hua. Nuk ishte një dhuratë. Ata duhet të kujtohen për këtë. Paratë nga një zgjidhje ligjore vonohen. Fërkimi ndihet sa herë që diskutohet për para. Zgjidhja e një çështjeje që lidhet me të kaluarën do ta lehtësojë këtë tension.

Peshqit

Nëse jeni ndarë nga dikush i veçantë për një kohë të gjatë, ai do të rikthehet në jetën tuaj. Do t’i përshtatet humorit tuaj për të mbajtur orët e ditës dhe mbrëmjen të qetë. Nëse mund të qëndroni mjaft afër shtëpisë tuaj ose brenda një mjedisi të njohur, do të kënaqeni më shumë.