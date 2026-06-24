Horoskopi i së mërkurës, 24 qershor

Dashi
Do keni nevoje për me shume siguri sot ne jetën tuaj ne çift ne mënyrë qe te merrni vendime te rëndësishme. Thuajani partnerit këtë. Beqaret do jene shume joshës dhe do kenë fat ne dashuri. Jeta e tyre do marre një tjetër kthese edhe me te bukur. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj kështu qe nuk do keni për çfarë te shqetësoheni. Mund te kryeni edhe shpenzimet me te domosdoshme.
Demi
Si ju ashtu edhe partneri juaj do keni te njëjtat synime për te ardhmen dhe do ecni ne te njëjtin drejtim. Marrëdhënia mes jush do jete me e qëndrueshme se me pare. Beqaret do kenë takime impresionuese te cilat do i lënë me goje hapur. Shfrytëzojini! Ne planin financiar duhet te bëni kujdes me shpenzimet apo dhëniet e huave. Tregohuni me largpamës.
Binjaket
Dite shume e vështirë dhe e mbushur me probleme te shumta kjo e sotmja për te dashuruarit. Nuk do jeni për asnjë moment te qete dhe kjo do ju mundoje pa mase. Beqaret do bëjnë sakrifica jashtë çdo kufiri për te gjetur dashurinë, por serish nuk do ja dalin dot mbanë. Ne planin financiar nuk është momenti për te marre hua edhe nëse situata do jete e vështirë.
Gaforrja
Do jeni te vendosur te merrni ne dore fatin e jetës suaj sentimentale sot dhe do arrini te vini nen kontroll gjithçka. Do e afroni me tepër pas vetes partnerin dhe gjerat do shkojnë me mire se kohet e fundit. Beqaret do kenë mundësi te njihen me persona serioze, te dashur dhe me para. Nëse nuk tregoheni te arsyeshëm me shpenzimet do keni probleme te mëdha financiare.
Luani
Ne përgjithësi e vlerësoni mjaft partnerin tuaj për sjelljen e tij ndaj jush, por sot ne ndikimin negativ te planetëve do e kritikoni atë dhe nuk do jeni te kënaqur. Beqaret do qëndrojnë gjithë kohës ne pritje, por nuk do e gjejnë personin e tyre te ëndrrave. Ne planin financiar nuk duhen filluar operacione te rrezikshme. Prisni edhe pak kohe.
Virgjeresha
Te gjithë planetët do jene te pozicionuar mire sot ne jetën tuaj ne çift. Gjithçka do shkoje sipas parashikimeve dhe zemra do rrahe me shpejt. Për beqaret gjithçka do ndodhe si me magji. Ne ndonjë moment do iu duket vetja sikur jeni ne një film romantik. Financat nuk do jene ne gjendjen me te mire pers hak te disa vonesave ne marrjen e te ardhurave.
Peshorja
Sot do qëndroni me tepër kohe me partnerin tuaj dhe do flisni gjere e gjate për te ardhmen. Ne mbrëmje mund te merrni një surprize te këndshme e cila do e ndeze atmosferën. Beqaret do kenë një dite te ngarkuar me pune dhe angazhime e nuk do kenë kohe te mendojnë për dashurinë. Ne planin financiar mos prisni qe situata te përmirësohet vete, por merrni sa me shpejt masa.
Akrepi
Fale konfigurimit te yjeve, sot do kaloni nga njëra surprize tek tjetra, por edhe nga një debat tek tjetri. Mos u alarmoni për këtë fakt sepse ne fund te ditës do ngeleni me një shije te mire. Beqaret do kenë me shume fat se te gjithë dhe do takojnë me ne fund princin e tyre te kaltër. Ne planin financiar mos harroni te shihni njëherë buxhetin para se te shpenzoni.
Shigjetari
Kjo e sotmja do jete një dite e mrekullueshme për ata qe janë ne një lidhje. Atmosfera ne mbrëmje nuk do jete e ngrohte, por e zjarrte. Përgatituni për kënaqësi pa fund. Edhe beqaret do kenë një dite me fat dhe te mbushur me takime impresionuese. Ne planin financiar priten përmirësime për shkak te një projekti te suksesshëm qe do përmbyllni.
Bricjapi
Marrëdhënia ne çift ka shume gjasa te përmirësohet gjate kësaj dite. Do ndiheni me te afërt me njeri-tjetrin dhe do bashkëpunoni mjaft. Beqaret do jene te parrezistueshem dhe do marrin propozime te shumta. Përfitoni nga ky fakt për te bere zgjedhjen e duhur. Një pakujdesi e vogël me financat mund t’iu kushtoje shume. Shikoni buxhetin para se te shpenzoni.
Ujori
Konfigurimi i yjeve do jete mjaft pozitiv gjate kësaj dite për jetën tuaj ne çift. Fati do iu buzëqeshë dhe do ia kaloni me se miri nen praninë e atij qe dashuroni. Beqaret do jene luftarake dhe do arrijnë ta bëjnë për vete atë qe kane pëlqyer prej kohesh. Ne planin financiar edhe pse me shume vështirësi do arrini t’i bëni balle tundimit dhe te shmangni shpenzimet e mëdha.
Peshqit
Ka shume mundësi qe sot te qëndroni larg partnerit tuaj dhe te reflektoni me kujdes mbi ato qe do bëni ne te ardhmen. Do i kuptoni edhe disa gabime qe keni bere. Për beqaret dita do jete si gjithë te tjerat dhe nuk do ketë surpriza te mëdha. Beni pak me tepër durim! Financat nuk do jene te këqija, megjithatë mendoni edhe për te ardhmen dhe kursehuni me shpenzimet.