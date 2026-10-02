Horoskopi ditor për të premten 2 Tetor 2026

Dashi
Mos e humbni kohen me gjera te kota sot juve qe jeni ne një lidhje, por përqendrohuni tek gjerat më me rëndësi. Vetëm ne këtë mënyrë do afroheni me partnerin dhe marrëdhënia ne çift do jete e shkëlqyer. Beqaret duhet te pyesin njëherë veten për atë qe duan te bëjnë e me pas te hedhin çdo hap. Ne planin financiar gjerat do marrin drejtimin e duhur. Do ndiheni me te qete.
Demi
Do jeni me sensuale se kurrë me përgjatë kësaj dite dhe kënaqësitë do jene te njëpasnjëshme ne jetën tuaj ne çift. Shfrytëzojeni çdo sekonde kur te jeni pranë personit qe dashuroni. Beqaret do lodhen paksa, por ne fund do e gjejnë princin e tyre te kaltër. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj. Jo vetëm qe gjendja do përmirësohet, por do mund te shlyeni edhe borxhet.
Binjaket
Ndjenjat do jene edhe me te thella sot për juve qe jeni ne një lidhje. Kënaqësitë qe do përjetoni do jene te paimagjinueshme. Mesdita dhe mbrëmja do jene shume te veçanta. Beqaret do joshin disa persona, por ata ne fakt do pëlqejnë dike tjetër. Fati nuk do jete me ta. Ne planin financiar gjithçka ka për te ecur ashtu si e kishit programuar. Do jeni te qete dhe nuk do keni vështirësi.
Gaforrja
Fale ndikimit te madh te Venusit, marrëdhënia me partnerin do jete edhe me e mire gjate kësaj dite. Do bashkëpunoni për gjithçka dhe emocionet do jene te paimagjinueshme. Beqaret do e kenë te vështirë t’ia shprehin ndjenjat personit qe pëlqejnë dhe do e humbin atë. Ne planin financiar nuk do jete nevoja te bëni sakrifica te mëdha qe ta stabilizoni situatën. Gjerat do rrjedhin natyrshëm.
Luani
Dite shume e zakonshme kjo e sotmja për te gjithë personat qe janë ne një lidhje. Do i merrni gjerat si t’iu vijnë dhe nuk do kërkoni gjera te jashtëzakonshme. Beqaret do ja kalojnë mire pranë personave qe i kane njohur se fundmi dhe do mendojnë te hedhin ndonjë hap me tej me ta. Ne planin financiar do i keni idetë e qarta dhe nuk do keni asnjë lloj vështirësie.
Virgjeresha
Do jeni te paparashikueshëm sot ju te dashuruarit dhe asgjë nuk ka për te ecur ashtu si e kishit imagjinuar. Përgatituni për surpriza te njëpasnjëshme. Beqaret do krijojnë një lidhje te forte me një person i cili me pare nuk i ka tërhequr aspak. Ne pune do e dini mire çfarë hapash te hidhni ne mënyrë qe gjendja te stabilizohet. Disa te afërm do iu japin edhe ndihmën tuaj.
Peshorja
Jeta juaj ne çift do jete gjithë kohës e mbrojtur sot. Shprehini ashtu si t’i ndjeni gjerat dhe keni për ta para se emocionet do jene me te fuqishme për te dy palët. Beqaret do realizojnë një takim i cili do i beje qe zemra t’iu rrahe fort. Gjendja e financave do jete me e qëndrueshme se me pare, por kjo nuk do te thotë qe ju te bëni çmenduri me shpenzimet. Kujdes!
Akrepi
Tregohuni te kujdesshëm sot juve qe jeni ne një lidhje nëse doni qe gjerat t’iu ecin mire. Ne disa momente duhet edhe te toleroni pak me shume dhe mos i merrni seriozisht disa gjera qe do ju thotë partneri. Beqaret do kenë me shume fat se kurrë dhe do fillojnë një histori dashurie si neper përralla. Gjendja e financave do stabilizohet pas përpjekjeve qe do bëni.
Shigjetari
Dite shume e zakonshme kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Merrini gjerat si t’iu vijnë pa menduar aspak për ato qe do vijnë ne te ardhmen. Për beqaret nga ana tjetër, gjerat nuk do jene aq te thjeshta. Matuni disa here para se te veproni ne mënyrë qe te mos gaboni. Edhe financat do kenë probleme e vështirësi. Tregohuni te matur dhe mos bëni asnjë lloj çmendurie.
Bricjapi
Me ne fund do mendoni t’i zgjidhni disa probleme te hershme ne jetën tuaj ne çift dhe gjendja do filloje dalëngadalë te stabilizohet. Te dy palët do i kuptoni gabimet qe keni bere. Beqaret do joshin gjate gjithë kohës dhe ne fund do e bëjnë për vete personin qe aq shume kane ëndërruar. Ne planin financiar tregohuni sa me te arsyeshëm nëse nuk doni te keni probleme.
Ujori
Nuk duhet te ndërmerrni asnjë lloj rreziku gjate kësaj dite ju qe jeni ne një lidhje sepse situata mund t’iu dale ne çdo moment jashtë kontrollit. Beqaret do ndihen gati te hidhen ne krahët e dikujt qe kane pëlqyer prej kohesh. Ne planin financiar shume gjera do jene ndryshe nga disa kohe me pare. Do jeni me te qete dhe do kryeni disa shpenzime te nevojshme.
Peshqit
Mos kërkoni te dominoni mbi tjetrin gjate kësaj dite ju qe jeni ne një lidhje sepse situata mund te ndërlikohet tej mase. Beqaret do jene gati te bëjnë çdo lloj çmendurie gjate kësaj dite vetëm për ta bere për vete personin qe aq shume kane pëlqyer. Gjithçka do jete ndryshe për ta. Për financat duhet te përkujdeseni gjate gjithë kohës sepse problemet e vogla mund edhe te zmadhohen me pas.