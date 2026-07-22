Horoskopi ditor për të mërkurën 22 Korrik 2026

Dashi
Ndikimi i yjeve nuk do jete shume i mire gjate kësaj dite dhe ekuilibri ka rrezik te prishet. Nuk do arrini dot as te ruani qetësinë para disa problemeve qe do iu dalin. Beqaret duhet t’i dëgjojnë me kujdes këshillat e disa miqve sepse ata duan me te mirën për ta. Ne planin financiar duhet te tregoheni sa me vigjilente. Vetëm kështu situata do filloje te përmirësohet.
Demi
Dite shume pozitive kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Secili do mundohet t’ia plotësojë dëshirat personit qe ka ne krah. Beqaret ka rrezik te tregohen shume te pavendosur prandaj do humbasin edhe disa mundësi interesante qe do iu jepen. Me financat nuk do i keni punët shume mire. Ne disa momente madje do ju duket sikur nuk do mund te dilni dot nga situata delikate.
Binjaket
Mos e vini ne rrezik sot jetën tuaj ne çift sepse do pendoheni tej mase me vone. Mundohuni te jetoni momentin dhe do ndiheni mjaft mire. Beqaret nuk do kenë as sot dashuri me shikim te pare, prandaj do ju duhet te presin edhe disa kohe. Buxhetin do e keni ne dore ju. Po vepruat ashtu si duhet dhe po nuk kryet shpenzime përtej limitit gjendja do jete e qëndrueshme.
Gaforrja
Venusi do ju mbështesë fort gjate gjithë kësaj dite ju te dashuruarve dhe do iu japë ide fantastike sesi te arrini atje ku dëshironi. Beqaret do jene te fiksuar vetëm pas një personi dhe ne këtë mënyrë do refuzojnë çdo ftese tjetër qe do marrin. Çështjet e financave fatmirësisht do jene edhe me te mira nga sa ju e kishit menduar. Do mund te kryeni edhe disa shpenzime me tepër se zakonisht.
Luani
Te dashuruarit do kenë një dite shume normale sot dhe gjerat do ju ecin me se miri. Ne mbrëmje do ndodhe edhe diçka shume e veçante. Beqaret do ndihen me shume se kurrë gati për te filluar një histori dashurie serioze. Mundësitë nuk do mungojnë aspak. Me financat duhet te bëni sa me shume kujdes qe te mundeni edhe pse tundimi do jete i madh.
Virgjeresha
Dite shume e tensionuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Asgjë nuk ka për te ecur ashtu si e keni ëndërruar. Beqaret do jene shume te gatshëm për te bere çmenduri vetëm qe te mos mbeten vetëm. Duke filluar nga mesdita do ketë ndryshime rrënjësore. Ne planin financiar do gjendeni përballë shume problemeve te cilat me shume vështirësi do i zgjidhni.
Peshorja
Divergjencat do jene te njëpasnjëshme sot ne jetën tuaj ne çift. Shpesh do gjendeni edhe neper udhëkryqe dhe nuk do dini nga t’ia mbani. Kujdes! Beqaret me mire te qëndrojnë me miqtë e te argëtohen me ta sot sepse mundësitë për takime nuk do jene ashtu si i prisnin. Me financat tregohuni te arsyeshëm edhe sikur gjendja te jete e mire. Asnjëherë nuk jemi te mbrojtur nga te papriturat.
Akrepi
Klima ne jetën tuaj ne çift do jete shume e ngrohte gjate kësaj dite. Do merreni vesh me se miri me partnerin tuaj dhe do jeni ne humor gjithë kohës. Beqaret duhet t’iu thonë jo disa personave qe do kërkojnë vetëm aventura kalimtare. Ne planin financiar duhet te bëni kujdes sa te mundni ne mënyrë qe gjerat t’iu ecin si duhet. Ju e keni ne dore fatin e jetës suaj.
Shigjetari
Përfitoni sa te mundni sot nga prania e partnerit tuaj dhe shprehini pa fund ndjenjat. Keni për ta pare qe gjerat do ecin edhe me mire. Beqaret do jene te turpshëm dhe ne me te shumtën e kohës do mbyllen ne vetvete. Ne këtë mënyrë do humbasin mundësi te shkëlqyera te cilat do mund t’iu ndryshonin jetën. Për buxhetin mos u shqetësoni aspak. Gjithçka do ece si duhet.
Bricjapi
Dite paksa problematike kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Mund te debatoni ashpër me partnerin lidhur me disa çështje delikate dhe nuk do mund te gjeni dot një zgjidhje. Beqaret do jene gati te lëvizin çdo lloj guri ne mënyrë qe te bëjnë për vete dike qe pëlqejnë. Me financat asgjë nuk do ece si e kishit programuar. Vetëm ndihma e familjareve do ju nxjerre nga telashet.
Ujori
Jeta juaj ne çift do jete e mbrojtur gjate gjithë ditës se sotme. Do merreni vesh me partnerin dhe do i zgjidhni te gjitha mosmarrëveshjet. Beqaret do kenë një dite normale dhe pa ndonjë takim mbresëlënës. Prisni edhe disa kohe sepse asgjë nuk mund te behet me inat. Ne planin financiar do ndërmerrni rreziqe vetëm qe ta stabilizoni sa me shpejt gjendjen ne te cilën ndodheni.
Peshqit
Ka rrezik qe dita te jete shume e tensionuar sot për ju qe jeni ne një lidhje. Do debatoni fort me partnerin sidomos për disa tema për te cilat edhe ne te shkuarën nuk keni rende dakord. Beqaret nga ana tjetër do jene më me fat dhe do arrijnë ta bëjnë për vete personin e ëndrrave. Ne planin financiar gjerat do ecin mire. Yjet do jene ne anën tuaj dhe do ju drejtojnë ne rrugën e duhur.