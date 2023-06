Horoskopi ditor, e premte 9 qershor 2023.

Dashi

Hëna në kundërshtim me shenjën tuaj do të vërë çdo gjë në diskutim. Do të keni programe konfuze, ashtu sikundër do jenë dhe mendimet. Megjithatë parimet kryesore mbeten të paprekura, në sajë të ndikimit të Saturnit i cili garanton vigjilencën tuaj.

Demi

Jeni mirë vetëm nëse keni mundësinë që ta merrni çdo gjë me terezi, ashtu siç është e shkruar në ADN-në tuaj. Përveç stresit, nxitimi ju shtyn drejt gabimeve. Gjatë kësaj dite do të keni dëshirë për të qëndruar në shtëpi dhe të merreni me disa rregullime.

Binjakët

Shoqëri e këndshme dhe e paparashikueshme, nëse jeni ende me pushime. Sporti dhe udhëtime të ndryshme do ju zbukurojnë ditën. Kjo e premte është ideale për të pritur mysafirë dhe nëse është nevoja do të arrini të rikuperoni një raport.

Gaforrja

Ditë jashtë rutinës! Një sërë të papriturash ose ndryshimesh të minutës së fundit do ju acarojnë deri në atë pikë, sa do të doni të hiqni dorë nga programet tuaja. Në ndihmë do ju vijnë pasionet dhe hobet tuaja, të cilat do ju çojnë larg me fantazi.

Luani

Nën ndikimin e Hënës dhe Marsit në shenjën tuaj, do ja kaloni më së miri. Përgatituni të përjetoni një event të rëndësishëm. “Armatosuni” me simpati, elegancë dhe krenari dhe do të arrini të qëlloni në shenjë.

Virgjëresha

Kjo e premte nuk do të jetë aspak entuziaste, por fatmirësisht nuk do të keni telashe. Nëse do të përballeni me një kurth, do të jeni ju që do e krijoni në sajë të tensionit të shkaktuar nga të tjerët. Qëndrimi për pak kohë vetëm ju pëlqen, heshtja i’u vë në lëvizje imagjinatën dhe nxjerr në pah kreativitetin tuaj.

Peshorja

Kalimi tranzit i Hënës në shenjën tuaj do ua trazojë disi humorin. Megjithatë gjatë kësaj dite nuk do ju mungojë asgjë, as ndjeshmëria, as fati dhe as energjia. Do të shfaqni edhe një ironi të lehtë, e cila do të dijë të godasë në shenjë.

Akrepi

Dita do të jetë e luhatur, por Hëna dhe Saturni në pjesën e dytë të saj, ju kujtojnë që të bëni kujdes me shpenzimet. Do ta gjeni veten në shoqëri të këndshme dhe do të shfaqni anën tuaj karizmatike.

Shigjetari

Në raportin në çift, Hëna do të jetë miqësore dhe do ju mbushë me emocione të forta. Do të përballeni me një problem ligjor i cili duhet të marrë zgjidhje.

Bricjapi

Nën ndikimin e Hënës dhe të Uranit, kjo ditë do të sjellë përkeqësim humori. Do të jetë ndikimi i Plutonit, ai që do e bëjë më pozitive këtë të premte. Edhe me familjen raportet do të jenë kaotike.

Ujori

Ditë e mrekullueshme për ju, sidomos në fushën e ndjenjave. Miqtë tuaj do ju shtyjnë drejt aventurave. Do të bëni shëtitje të këndshme, të cilat do të zgjojnë mendimet tuaja sekrete.

Peshqit

Një periudhë pushimi për të reflektuar mund të sjellë rezultate të mira. Intuita nuk do ju zhgënjejë. Në sajë të shqisave të mprehta, do të lulëzojnë ide mjaft të mira dhe të frytshme.